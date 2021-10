Calcio

Mourinho prima di Roma-Napoli: "Friedkin hanno ricevuto tanta m..., ma io non sono st*****o"

SERIE A - Mourinho torna sulla umiliante sconfitta con il Bodo Glimt e sul suo sfogo a fine partita: "La proprietà ha speso tanti soldi per sistemare cose fatte da chi ride. C’è sicuramente chi ride con le tasche piene di soldi. Quando qualcuno può scrivere la bugia che Mourinho non è contento. Ho accettato la situazione e ho rispetto per i Friedkin e Thiago Pinto perché non sono uno str****".

00:02:26, un' ora fa