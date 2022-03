Calcio

Mourinho prima Roma-Lazio: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

SERIE A - Nella conferenza stampa di vigilia del derby della Capitale, José Mourinho liquida alla sua maniera le critiche di Zdenek Zeman, che vede favorita la Lazio perché più avanti nel percorso di crescita: "Un allenatore con 25 titoli non va a rispondere ad un allenatore con 2 serie b. Se mi chiedeste di rispondere per un giudizio di Trapattoni o Capello ok, ma Zeman?".

