Mourinho, Shevchenko e la polemica con la giornalista in conferenza stampa prima di Genoa-Roma

SERIE A - Vivace botta e risposta tra José Mourinho e una cronista in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Roma: "Allo Sheva allenatore auguro di fare come me - dice lo Special One -. Perdere la prima partita e poi avere tanto successo...".

