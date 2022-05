Calcio

Mourinho verso Roma-Venezia: "Siamo stanchi di arbitri sospesi dopo errori fatti contro di noi"

SERIE A - José Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Venezia all'Olimpico: "Vedo che c'è gente interessata al fatto che noi possiamo finire ottavi e vincere la finale di Conference League. Capisco che per il calcio italiano 8 squadre in Europa l'anno prossimo sarebbe importante, ma questo non si deve fare, sarebbe mancanza di rispetto verso gente che lavora tanto come noi".

00:02:08, 33 minuti fa