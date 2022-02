Radja Nainggolan che dopo una deludente stagione in Sardegna è tornato nel suo Belgio e più precisamente a vestire la maglia dell'Anversa; tra i tanti temi toccati in un'intervista concessa a Repubblica ci sono l'Inter di bad boy, un'etichetta che non è mai riuscito a togliersi. Torna a parlareche dopo una deludente stagione in Sardegna è tornato nel suo Belgio e più precisamente a vestire la maglia dell'; tra i tanti temi toccati in un'intervista concessa aci sono l'di Antonio Conte e il suo carattere da, un'etichetta che non è mai riuscito a togliersi.

STILE DI VITA

"Se uno fa tardi, beve, fuma una sigaretta, ai miei occhi non fa cose sbagliate. Poi il Nainggolan in campo rendeva facile accettare tutto: non mi sono mai preoccupato di cosa diceva la gente, tanti invece si nascondono. Di me si sa tutto perché esco, mi vedi nei locali. C'è chi beve più di me, ma lo fa a casa e non lo sa nessuno".

NAZIONALE BELGA

"Se non arriva un successo in Qatar, secondo me non arriva più. Agli Europei l'Italia era meno forte sulla carta, ma poi il blocco squadra era molto più solido. E quella è la base del calcio".

ROMA TRA PASSATO E PRESENTE

"Zaniolo è un grandissimo giocatore, ma quando la squadra non gioca bene contro le grandi, e negli ultimi anni di queste partite ne ha vinte poche, anche lui non fa la differenza. Noi di giocatori di personalità ne avevamo un'infinità: Dzeko, Totti, De Rossi, Strootman, Salah, Alisson".

INTER DI CONTE

"Appena arrivato dissi che ero felice ma che era più forte la delusione di essere andato via da Roma. E già non ero partito bene. Dopo il rigore sbagliato con la Lazio in Coppa Italia mi hanno iniziato a fischiare... Se avessi avuto fiducia avrei potuto fare tranquillamente il mio in quella squadra. Conte è un grandissimo allenatore, ma con lui non ho avuto possibilità".

MOURINHO ALLA ROMA

"Penso sia una grande persona, i suoi giocatori mi dicevano che sa conquistarti solo col parlare. E dice le cose dirette. A volte ha uscite che possono far male ai giocatori: alcuni li puoi massacrare se dici che non sono all'altezza. Con altri, come me, funziona".

SPALLETTI E TOTTI

"Totti non ha mai chiesto di giocare titolare, si sentiva preso in giro perché era il suo ultimo anno e giocava 5 minuti sul 2-0. Mi sentirei preso per il culo anche io. Ma non hanno mai litigato, o chissà cosa. Totti mi diceva che con lui aveva un rapporto splendido, si sentivano. Poi è finita, sì, ma il tecnico deve fare le sue scelte".

IL CALCIATORE PIU' FORTE

"Ho giocato con gente fortissima eh, come Lukaku, Hazard, De Bruyne. Ma che bello giocare con due icone come Totti e De Rossi".

