Radja Nainggolan ha calcato soprattutto i campi della Serie A. Piacenza, Roma, Inter e Cagliari, ma è proprio con i giallorossi che il belga ha fatto vedere le cose migliori in Italia. E così, in un’intervista al portale d'informazione belga Sport/Voetbalmagazine, Radja Nainggolan è tornato proprio sui tempi di Roma, raccontando un aneddoto piuttosto interessante del periodo passato nella Capitale: "A Roma sentivo di essere importante, lì ho anche giocato la semifinale di Champions League. Sono stato rispettato, anche dai tifosi della Lazio: mi pregavano di non giocare il derby quando li incontravo in città, anche per loro ero un grande giocatore”. Dalla scorsa estate è un giocatore dell’Anversa , ma per tutta la carrieraha calcato soprattutto i campi della Serie A. Piacenza, Roma, Inter e Cagliari, ma è proprio con i giallorossi che il belga ha fatto vedere le cose migliori in Italia. E così, in un’intervista al portale d'informazione belga, Radja Nainggolan è tornato proprio sui tempi di Roma, raccontando un aneddoto piuttosto interessante del periodo passato nella Capitale: "”.

GlI ultimi periodi però sono stati piuttosto discussi, specie per uno stile di vita ritenuto da alcuni non totalmente consono per un calciatore professionista. Nainggolan però non ci sta e sulla questione dice la sua: “Il calcio è un hobby, una cosa che faccio con tutto il cuore, oltre ad essere il mio lavoro. Se qualcuno va a lavorare domani ed esce con gli amici la sera il suo capo lo andrà a rimproverare, anche se lui fa bene il suo lavoro? Il calcio non è diverso. Se voglio uscire, esco. Se voglio andare in un ristorante, lo farò. Sta a me vedere se il mio corpo può sopportarlo o no".

