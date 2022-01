La mia partenza dall'Uruguay è avvenuta il 29 dicembre, dato che dovevo ritornare al mio club di appartenenza in Italia (il Cagliari, ndr) il 31. È successo chiaramente prima che fosse presentata una denuncia contro di me. I fatti diffusi attraverso i social media sono falsi". Questo uno dei passaggi del comunicato attraverso il quale Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari, replica alle notizie secondo cui avrebbe anticipato il rientro in Italia dall'Uruguay per evitare un ". Questo uno dei passaggi del comunicato attraverso il quale Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari, replica alle notizie secondo cui avrebbe anticipato il rientro in Italia dall'Uruguay per evitare un mandato di arresto nei suoi confronti , emesso per violenza nei confronti della ex compagna.

Ad

"I miei figli e la famiglia sono le mie priorità"

Serie A Nandez nei guai: su di lui c'è un mandato di arresto in Uruguay UN GIORNO FA

Nandez, che attualmente si trova in isolamento obbligatorio a seguito della positività al Covid, annuncia azioni legali: "Per questo è stata presentata una nuova denuncia penale che dimostra la falsità dei fatti raccontati - si legge nel comunicato -. Come padre ho sempre assunto e continuerò ad assumermi tutti i doveri. Con la tranquillità di aver agito con responsabilità e rispetto, attendo che la giustizia investighi sulla veridicità degli eventi e in definitiva mi dia ragione. Ho sempre voluto dare il massimo per i miei figli, che sono la cosa più importante della mia vita, insieme alla mia famiglia. Sono e saranno sempre la priorità".

Flop 11 andata: Simy e Godin delusioni, c'è anche Rabiot

Serie A Mou, ultimo dell'anno alla Caritas: "Non fingete di non sapere" 5 ORE FA