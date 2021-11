Calcio

Napoli, Aurelio De Laurentiis omaggia Maradona ai Quartieri Spagnoli: "Diego è eterno"

MARADONA - Il presidente azzurro con il figlio Edo ha presenziato alla commemorazione in ricordo del Pibe de Oro ad un anno dalla sua scomparsa: "Non ci possono essere altri come lui, lui è eterno. Un vero peccato che non possa essere qui con noi".

00:05:31, 19 minuti fa