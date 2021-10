Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match Napoli e Bologna, valido per la decima giornata di Serie A e arbitrato dal signor Marco Serra della sezione di Torino. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita disputata allo stadio Diego Armando Maradona e vinta 3-0 dagli azzurri di Luciano Spalletti grazie ai gol di Fabian Ruiz e Insigne (doppietta su rigore).

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato 2020-2021 Chiellini: "Donnarumma come Buffon, proverò a portarlo alla Juve" 3 ORE FA

La moviola di Napoli-Bologna 3-0

39' RIGORE PER IL NAPOLI - Insigne in area cerca Osimhen con un crosso morbido, Medel nel tentativo di anticipare il nigeriano salta con il braccio sinistro staccato dal corpo e colpisce il pallone con la mano. Serra inizialmente fischia un fallo di Osimhen su Medel, poi viene richiamato al Var, rivede l'azione al monitor e concede il penalty al Napoli tra le proteste dei giocatori del Bologna.

60' SECONDO RIGORE PER IL NAPOLI - Osimhen si avventa su un pallone in area di rigore dopo un contrasto e cade dopo un contatto con Mbaye, che lo colpisce alla gamba sinistra. Serra indica immediatamente il dischetto e il Var conferma la decisione del direttore di gara. Il contatto, tuttavia, sembra davvero leggero. Dagli undici metri Insigne non sbaglia e timbra la doppietta personale.

85' PROTESTA IL BOLOGNA - Sugli sviluppi di un'azione d'attacco degli emiliani Fabian Ruiz controlla in piena area un pallone che poi gli rimbalza su un braccio. Serra lascia correre, il Var non interviene.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

....

Europei femminili Euro 2022: l'Italia pesca Francia, Belgio e Islanda 3 ORE FA