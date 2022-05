Aurelio De Laurentiis è un presidente che Il Mattino’, per festeggiare i 130 anni della testata napoletana. Il presidente partenopeo, che ha partecipato ad una conferenza insieme al patron della Salernitana Danilo Iervolino e all’ad interista Beppe Marotta, ha posto in particolare l’accento sul disamoramento e lo scollamento dei giovani dal calcio. Un tema che secondo ADL è snobbato da chi governa il calcio ma che meriterebbe ben altra attenzione. è un presidente che non ha peli sulla lingua ed usa spesso un linguaggio colorito e senza filtri per spiegare alcuni concetti a lui cari. Lo ha fatto anche nel corso di un evento a Palazzo Reale a Napoli, realizzato da ‘’, per festeggiare i 130 anni della testata napoletana. Il presidente partenopeo, che ha partecipato ad una conferenza insieme al patron della Salernitana Danilo Iervolino e all’ad interista Beppe Marotta, ha posto in particolare l’accento sul disamoramento e lo scollamento dei giovani dal calcio. Un tema che secondo ADL è snobbato da chi governa il calcio ma che meriterebbe ben altra attenzione.

Perché i ragazzi da 8 a 17-18 anni stanno abbandonando la visione del calcio? Perché al comando c'è chi è vecchio e non li conosce. Chi fa il capo non ha il tempo di frequentare in famiglia figli e nipoti. Per me è facilissimo, ho casa piena di nipoti. Facendo produttore è un costante studio che portiamo avanti. Bisogna capire che questa partita di calcio è diventata per i ragazzini, che sento parlare, una rottura di p***e che non finisce mai. Ceferin deve verificare, faccia un indagine, che si fa, si cambia calcio? C'è un mondo da cambiare a cominciare dalle partite tipo facendo tanti cambi. Che abbiamo a fare 30 giocatori se poi non giocano? Bisogna svecchiare tutto a partire dai vertici. In tv io cambio canale, sono tutti vecchi, ci fosse uno di 18 anni che parlano della partita...sai che bellezza. Invece no”.

Nel corso del suo intervento ne ha avute anche per il tema stadi e per Ceferin e Infantino...

Come si fa a pensare agli stadi con questi episodi di violenza? Se non ho certezza su chi frequenta il mio stadio, ma perché devo investire 300mln nella costruzione di una struttura capace di vivere sette giorni su sette? Qui torniamo al solito discorso. Gli stadi inglesi sono pieni da quando gli Hooligans sono stati messi fuori da stadio e dai pub, devono stare a casa altrimenti li arrestano. Se uno si alza dallo stadio uno viene richiamato o cacciato e per un anno non entri più. Da noi avete visto tutto quello che è successo a La Spezia. Gravina in tre anni e mezzo non ha fatto nulla. Perché il governo non adotta la stessa legge degli anni '60 in Inghilterra? Se accade... ecco 100 milioni per il Maradona. Una volta presentai un progetto con lo stesso architetto dello Stadium di Torino che vanta 39mila posti. Io ne pensai uno da 40mila posti. De Magistris, populista preciso, prese il mio progetto da 70 milioni di euro, manco lo prese in esame, lui ne voleva uno da 55mila posti, nonostante le mie indagini e ricerche che avevano portato un contesto di media frequenza di circa 33mila presenze allo stadio. Con questo governo è difficile fare dei ragionamenti”.

La Champions ha una sua importanza, l'Europa League molto ma molto meno e consuma molte energie, la Conference League è inesistente. Perché fa tutti questi tornei? Perché come votazione ogni nazione vale un voto, quindi più accontento tutti e più sono rieleggibile. Noi siamo i pulcinella di questi signori”.

"Nel 2004 con 37 milioni miei presi un pezzo di carta, tornai da Los Angeles e il Napoli non esisteva, Galliani mi prestò un calciatore, comprammo le magliette dal tabaccaio, facemmo la squadra con tre settimane di ritardo, ci allenammo sui campi dell'Ariston di Paestum. Io di calcio non sapevo nulla, venivo dal cinema e a scuola giocavo a basket. Papà mi portava da piccolo a vedere il Napoli, c'erano tanto colore allo stadio. In me, bambino, il Napoli veniva presentato come fatto rappresentativo, ma io non sapevo giocare a calcio. n Serie C mi sono preso tanti di quegli sputi...ci dovevamo chiudere 4-5 ore negli spogliatoi con la polizia che ci diceva: ancora vi aspettano fuori. Ero passato da Angelina Jolie agli sputi dei campi del Sud".

