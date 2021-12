Disavventura per Kostas Manolas all’aeroporto di Capochino. Il difensore del Napoli è stato fermato mentre era in partenza per la Grecia, per un viaggio concordato con il club partenopeo, per un fuori programma: l’ex centrale romanista avrebbe avuto con sé una sostanziosa somma di denaro, superiore al limite consentito per il trasporto (oltre 10.000 €). Il calciatore, fermato dagli ufficiali della Guardia di Finanza, sarebbe stato anche multato.

Secondo la ricostruzione del Corriere del Mezzogiorno i finanzieri sono stati allertati da una segnalazione. Da capire i motivi del viaggio - il quotidiano ipotizza dei controlli medici – considerata anche l'emergenza difensiva che Spalletti deve affrontare alla vigilia del big match di domenica a San Siro contro il Milan.

Manolas ha vissuto una stagione tormentata fino ad oggi, impiegato solamente 7 volte, tre delle quali in Europa League, il 30enne difensore ha collezionato meno di 500 minuti, anche a causa di diverse noi muscolari che lo hanno limitato, e la sua ultima presenza in Serie A risale addirittura al 23 settembre contro la Sampdoria

