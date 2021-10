Luciano Spalletti può sorridere: Dries Mertens, che finora in stagione ha collezionato solamente 6 minuti, prosegue spedito sulla via del completo recupero. Nell'amichevole disputata dal Napoli a Castel Volturno contro la squadra Primavera, il belga ha infatti messo a segno una doppietta (su rigore una delle due reti). A segno anche Politano e Demme per il definitivo 4-0.