Il Napoli si inchina di fronte a una Fiorentina semplicemente splendida. Al Maradona i viola di Italiano si impongono 3-2 e per gli azzurri di Spalletti il ko è pesante: sprecata la chance di conquistare, almeno per qualche ora, la vetta solitaria della classifica in attesa di conoscere il risultato del Milan impegnato domenica sera sul campo del Torino. I gol: Nico Gonzalez sblocca la partita nel primo tempo, poi nella ripresa succede di tutto. Mertens firma il pari, Ikoné e Cabral mettono le ali alla Fiorentina prima del gran gol di Osimhen al minuto 84. I viola reggono l'urto nel finale ed espugnano Napoli per la seconda volta in stagione: era già successo agli ottavi di Coppa Italia (finì 2-5).

Il tabellino

NAPOLI-FIORENTINA 2-3

NAPOLI (4-2-3-1) - Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (56' Mertens), Lobotka (80' Demme); Politano (46' Lozano), Zielinski, Insigne (80' Elmas); Osimhen. All.: Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3) - Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan (65' Maleh); Gonzalez, Cabral, Saponara (65' Ikoné). All.: Italiano.

ARBITRO: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

GOL: 29' Gonzalez (F), 58' Mertens (N), 66' Ikoné (F), 72' Cabral (F), 84' Osimhen (N).

ASSIST: Osimhen (N, 1-1), Gonzalez (F, 1-2), Mario Rui (N, 2-3).

AMMONITI: Milenkovic, Cabral (F).

NOTE - Recupero 2'+5'.

La cronaca in 8 momenti chiave

8' COSA SBAGLIA OSIMHEN! Zielinski pesca il nigeriano con un pallonetto morbido: colpo di testa a tu per tu con Terracciano e palla a lato. Il guardalinee aveva segnalato fuorigioco, ma la sensazione era che Osimhen fosse in posizione regolare.

9' INSIGNE PERICOLOSO! Lungo lancio di Koulibaly per Insigne che prova a superare Terracciano con un pallonetto: palla alta.

29' GOOOOOOOLLLLL DELLA FIORENTINA! NICO GONZALEZ! 0-1! Lunghissima azione della Fiorentina. Cross di Biraghi che attraversa l'area, sul palo più lontano c'è Duncan che la rimette in mezzo: Rrahmani respinge corto di testa, Gonzalez controlla e col sinistro fulmina Ospina spedendo il pallone sotto l'incrocio. Viola avanti al Maradona!

34' MARIO RUI VICINO ALL'1-1! Svarione di Venuti, il terzino del Napoli gli ruba il tempo e calcia col sinistro da posizione un po' defilata: palla alta di poco.

58' GOOOOOOOLLLLLL DEL NAPOLI! MERTENS! 1-1! Osimhen vola sulla sinistra e mette un pallone basso a rimorchio per il belga che, di prima intenzione, trafigge Terracciano con un destro magnifico che si infila nell'angolino basso. Assist di Osimhen e di nuovo parità al Maradona.

66' GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINA! IKONÉ! 1-2! Gonzalez va via a Mario Rui e, arrivato al limite, serve dall'altra parte Ikoné che controlla e batte Ospina con un diagonale rasoterra di sinistro che si insacca nell'angolino basso. Assist di Nico Gonzalez e viola di nuovo avanti!

72' GOOOOOLLLL DELLA FIORENTINA! CABRAL! 1-3! Cabral va via sulla sinistra e punta Lobotka che scivola, destro a giro perfetto che si insacca sul palo più lontano e non dà scampo a Ospina. Viola che prendono il largo al Maradona!

84' GOOOOOOLLL DEL NAPOLI! OSIMHEN! 2-3! Tracciante perfetto di Mario Rui per il nigeriano, Igor salta fuori tempo e Osimhen trafigge Terracciano con un gran destro che si insacca sotto la traversa. Assist di Mario Rui e partita riaperta al Maradona!

