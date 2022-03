". Così, in un breve comunicato, il Napoli comunica l'entità dell'infortunio di Giovanni Di Lorenzo , confermando di fatto la diagnosi elaborata nei giorni scorsi quando il giocatore era in ritiro con la Nazionale azzurra . Di Lorenzo, che inizierà subito il percorso riabilitativo, si è sottoposto a una visita specialistica con il professor Mariani presso la clinica di Villa Stuart. Difficile stabilire con esattezza i tempi di recupero. Il terzino del Napoli, che ha dovuto rinunciare ai playoff di qualificazione ai Mondiali 2022 , salterà sicuramente i match di campionato contro Atalanta, Fiorentina e Roma. Potrebbe tornare a disposizione di Spalletti il 24 aprile contro l'Empoli. Secondo lo scenario più pessimista, invece, lo stop potrebbe essere più lungo, ovvero di 45-60 giorni: in questo caso la stagione di Di Lorenzo sarebbe di fatto già finita.