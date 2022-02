Napoli-Inter è il big match della 25esima giornata di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona, con calcio d'inizio alle ore 18, si affrontano la prima e la seconda della classe. Gli azzurri di Luciano Spalletti , reduci dal successo per 2-0 sul Venezia , ospitano i nerazzurri di Simone Inzaghi che in settimana, eliminando la Roma con un secco 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia, hanno riscattato il ko contro il Milan nel derby di sabato scorso. Le due squadre sono divise da un solo punto: l'Inter (che deve ancora recuperare la partita di Bologna non disputata il 6 gennaio) comanda a quota 53, il Napoli insegue a 52 in coabitazione con il Milan. In perfetta parità il bilancio delle ultime tre sfide di campionato disputate in casa dei partenopei: nella passata stagione il match terminò 1-1, nel 2019-20 si imposero i nerazzurri (1-3) e nel 2018-19 si registrò un rotondo 4-1 a favore del Napoli. Arbitra l'incontro Daniele Doveri della sezione di Roma 1.