Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Napoli e Inter, valido per la 25esima giornata di Serie A e arbitrato da Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Diego Armando Maradona.

4' CONTATTO DE VRIJ-OSIMHEN: RIGORE PER IL NAPOLI! Su un traversone basso di Zielinski dalla sinistra, De Vrij rifila un pestone a Osimhen colpendolo all'altezza della caviglia sinistra. Doveri inizialmente lascia proseguire il gioco poi, richiamato al monitor per un On Field Review, cambia idea e concede il penalty al Napoli che Insigne trasforma. Rigore netto, De Vrij non tocca il pallone e va dritto su Osimhen.

La squadra arbitrale

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

ASSISTENTI: Costanzo e Bindoni.

QUARTO UFFICIALE: Cosso.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Valeriani.

