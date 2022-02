Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lozano, Tuanzebe

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Squalificati: Bastoni

Indisponibili: Bastoni, Brazao, Caicedo, Correa, Gosens

Napoli-Inter, dove vederla in tv e streaming

La sfida Napoli-Inter verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime nove sfide di Serie A contro l’Inter (3N, 5P): 4-1 nel maggio 2019 sotto la gestione di Carlo Ancelotti.

L'Inter ha segnato in ciascuna delle ultime sette gare di campionato contro il Napoli, la sua miglior serie di gare consecutive a segno contro questa avversaria in Serie A da ottobre 2000 (8).

Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 15 gare casalinghe contro l’Inter in campionato giocate dagli anni 2000 (9V, 5N), l’unica eccezione è un 3-1 a favore dei nerazzurri nel gennaio 2020 (doppietta di Romelu Lukaku e rete di Lautaro Martínez).

Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di Serie A dopo una serie di nove gare in cui aveva ottenuto solamente due successi (3N, 4P) – inoltre i partenopei hanno mantenuto la porta inviolata in tre di questi quattro successi, tante clean sheet quante nelle precedenti 10 gare di campionato.

Il Napoli ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A (2V), da inizio dicembre infatti solo il Venezia (quattro) ha perso più gare interne dei partenopei nella competizione.

L’Inter ha perso l’ultima partita di campionato, contro il Milan, dopo una serie di 11 vittorie e tre pareggi: i nerazzurri non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dal marzo 2020.

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro trasferte di campionato e solo quattro volte è arrivata a quota cinque fuori casa in Serie A: nel 1951, 1966, 1971 e 1972.

L’Inter è la vittima preferita di Fabián Ruiz con la maglia del Napoli in tutte le competizioni (tre gol); il centrocampista dei partenopei ha partecipato a otto gol in questo campionato (cinque reti, tre assist) ed è a una sola partecipazione dai suoi risultati del 2019/20 (3G, 6A) e del 2018/19 (5G, 4A).

Lautaro Martínez ha segnato quattro gol in Serie A contro il Napoli e ha fatto meglio solamente contro il Cagliari (sei) nella competizione; l’attaccante dell’Inter non va a segno da cinque partite di file in campionato, solo nell’agosto 2019 ha fatto peggio in Serie A (sette).

Dopo aver segnato sette gol nelle prime nove partite di questo campionato, Edin Dzeko ha realizzato due reti nelle sue ultime 13; l’attaccante dell’Inter ha realizzato due doppiette contro il Napoli, entrambe in casa dei partenopei, nel 2016 e nel 2018, rimanendo poi a secco nelle successive sette sfide nel massimo campionato.

