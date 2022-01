Per fortuna non è successo nulla, almeno alla persona di Kevin Malcuit: il terzino del Napoli infatti si schiantato con la sua auto a Sant'Antimo, ma senza riportare nessun tipo di conseguenza. Peggio è andata alla sua auto, una Lamborghini nera, visibilmente rovinata. Nella serata di venerdì, mentre era a bordo della sua auto, il calciatore ha perso improvvisamente il controllo dell’auto e si è schiantato contro un muro. "Grazie per i messaggi, va tutto bene. È solo materiale, niente di serio. Buona serata a tutti", ci ha tenuto a sottolineare il calciatore attraverso i suoi profili social.

Ad

Un tifoso, sempre sui social, gli ha proposto la sua vettura in prestito. Malcuit, con ironia, gli ha risposto: "No grazie, io prendo una bicicletta adesso, è meglio". Chiuso lo spiacevole inconveniente, il terzino francese sabato mattina ha poi pubblicato un'altra story con la divisa del Napoli all'interno dello spogliatoio. Pericolo scampato, una risata e tutto passa.

Serie A Vlahovic arriva al JMedical! Tifosi della Juventus pazzi di gioia IERI A 09:22

L'intervento killer di Lowe durante Giamaica-Messico: rosso inevitabile!

Serie A Vlahovic sceglie la n°28, ma alla Juve è maglia tabù IERI A 08:55