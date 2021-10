Non destano particolare preoccupazione in casa Napoli le condizioni di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, non convocato per la trasferta sul campo della Salernitana a causa di un risentimento muscolare , dovrebbe infatti tornare regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti per il prossimo match di campionato contro il Verona , in programma al Maradona domenica 7 novembre.

Verso il forfait anche in Europa League

Osimhen, secondo quanto precisato dal Corriere del Mezzogiorno, aveva già avvertito un dolore al polpaccio durante il match contro la Roma di una settimana fa: da qui la decisione di risparmiarmo per la sfida di Salerno al fine di evitare complicazioni. Molto probabilmente Osimhen salterà in via precauzionale anche la sfida di giovedì sul campo del Legia Varsavia, valida per la quarta giornata del Girone C di Europa League, un match molto importante per gli azzurri in ottica qualificazione.

