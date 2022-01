". Con questo laconico comunicato il Napoli annuncia l'isolamento forzato del terzino destro e dell'attaccante. Due stop non di poco conto, considerato che Malcuit era dato tra i titolari in vista del big match del 6 gennaio contro la Juventus allo Stadium . Ricordiamo che, al momento, sono tre i giocatori positivi al Coronavirus in casa azzurra: si tratta di Lozano, Elmas e Osimhen . Il nigeriano, con ogni probabilità, non sarebbe stato comunque disponibile per la sfida di Torino a causa dell'infortunio al volto rimediato durante l'ultimo Inter-Napoli.