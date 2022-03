Domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona va in scena il big match della 28esima giornata di Serie A 2021-22: il Napoli di Luciano Spalletti riceve la visita del Milan di Stefano Pioli in una sfida che mette in palio punti pesantissimi in ottica scudetto. Si affrontano le prime due della classe appaiate in classifica a quota 57 punti. L'esito di questo match darà quindi importanti indicazioni in vista della corsa al titolo: siamo solo a febbraio, ma è evidente che vincere una sfida del genere rappresenterebbe una fondamentale iniezione di fiducia per entrambi gli ambienti. Per capire cosa potrebbe riservare questo match, abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa del fischio d'inizio, ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della squadra di Spalletti o di quella di Pioli, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Ospina vs Maignan: 2

Nonostante un paio di passaggini a vuoto nel recente periodo, la stagione del portiere del Milan è stata fin qui molto brillante. Ospina è un giocatore d’esperienza e che, probabilmente, ha giocato più partite di questa delicatezza e di questo peso, ma per il momento complessivo la scelta ricade comunque sull’estremo difensore del Milan.

Di Lorenzo vs Calabria: X

E’ una scelta in ogni caso positiva. Di Lorenzo è stato fin qui una delle note più positive del Napoli di Spalletti, che non a caso non se n’è mai sostanzialmente privato nelle sue scelte. Al tempo stesso però anche Calabria sotto Pioli ha alzato il suo livello, con 3 gol e 3 assist in stagione e un rendimento che l’ha portato fino in nazionale. Pari e patta.

Rrahmani vs Kalulu: 1

Un’altra nota molto positiva del Napoli di Spalletti è nel rendimento di Amir Rrahmani. Sotto la gestione del tecnico toscano ha trovato quella continuità e quella sicurezza che l’aveva fatto esplodere a Verona, tanto che il Napoli si è liberato senza troppe remore di Manolas. Nella sida a distanza con Kalulu cade sicuramente sul difensore albanese la scelta.

Koulibaly vs Tomori: 1

Qui la sfida è teoricamente più delicata. Tomori si sta confermando giocatore di alto livello in questo Milan, e il duello a distanza è forse più serrato di quanto si possa inizialmente pensare. Il discorso di fondo però, alla fine, al netto del momento e di tutto, è nel valore complessivo del calciatore. Koulibaly resta un difensore di un gradino superiore. Andiamo dunque con il centrale campione d’Africa con il Senegal.

Kalidou Koulibaly, Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Mario Rui vs Theo: 2

Qui la scelta è secca, impietosa. Quando parte Theo Hernandez fa i buchi in campo, lascia un solco. Forse in questa stagione è stato meno incisivo rispetto al passato – anche perché gli avversari hanno imparato a conoscerlo – ma anche in Coppa Italia con l’Inter si sono viste un paio di partenze da far paura per velocità e potenza.

Demme vs Tonali: 2

Seppur Demme abbia dato una grandissima mano al centrocampo a lungo in emergenza di Spalletti, la qualità e la personalità espresse da Tonali in questa stagione sono davvero sotto gli occhi di tutti. La cabina di regia del Milan è stata una delle chiavi decisive nel rendimento fin qui dei rossoneri. Anche in questo caso, scelta tutto sommato semplice da fare.

Ruiz vs Kessie: 1

Decisivo e in fiducia. Fabian Ruiz è un altro giocatore che ha saputo godere al meglio della filosofia calcistica imposta da Spalletti. E in particolare nelle ultime settimane sta esprimendo non solo giocate decisive, ma anche gol pesanti. Quello dell’Olimpico contro la Lazio è stata la scossa per mettere lì in alto il Napoli. Troppo caldo lo spagnolo per non cadere dalla sua parte se si deve fare una scelta.

Kessié e Koulibaly a duello in Milan-Napoli - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Politano vs Messias: 2

Chi ha probabilmente reso di meno rispetto alle aspettative è Matteo Politano. Anche adesso, senza la concorrenza di Lozano, l’esterno offensivo ha portato tendenzialmente poco in termini di apporto concreto alla manovra offensiva – leggasi gol (1) e assist (3) in tutto il campionato. Messias invece, pur dovendo gestire una prima parte di stagione a lungo segnata dai problemi muscolari, ha saputo entrare con buona personalità dentro le rotazioni di Pioli, tanto da rubare il posto a Saelemaekers. E un incrocio che sarebbe sostanzialmente in equilibrio, ma visto il momento optiamo per il brasiliano del Milan.

Zielinski vs Brahim: 1

Anche qui c’è più equilibrio di quanto si possa inizialmente pensare, con Brahim Diaz che nelle partite importanti – leggasi il derby ad esempio – è stato in grado di cambiare volto al Milan. Vale però la falsa riga del discorso fatto per Koulibaly: alla fine Zielinski è giocatore superiore per qualità e fisicità rispetto a Brahim. Andiamo col polacco.

Insigne vs Leao: 2

Decisivo nella trasferta di Roma, Insigne sta provando a regalarsi un sogno nei suoi ultimi mesi a Napoli. Rafael Leao però, in questa stagione, è diventato uno dei giocatori più incisivi del campionato. Fisicità, velocità ma soprattutto qualità tecniche nell’uno contro uno. Il portoghese ha iniziato a capire di poter fare la differenza, quando concentrato e in campo con l’attitudine giusta. E un Napoli-Milan di questo livello, con questa posta in palio, in teoria non potrà che esaltarlo.

Rafael Leão, Milan-Lazio Coppa Italia 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Osimhen vs Giroud: 1

Nonostante la doppietta nel derby del francese, qui la scelta è davvero semplice: troppo più forte, complessivamente, come valore, Victor Osimhen. Giroud ha dalla sua certamente l’esperienza, ma il nigeriano è attaccante in questo momento di altro livello.

