Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Napoli e Milan, valido per la 28esima giornata di Serie A 2021-22 arbitrato da Daniele Orsato della sezione di Schio. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Diego Armando Maradona.

5' - IL MILAN CHIEDE UN RIGORE! Giroud di testa per Bennacer che, appena dentro l'area, entra a contatto con Koulibaly e cade. Il centrocampista algerino arriva prima sul pallone. Orsato lascia correre, il VAR non interviene e in questi casi non può farlo (l'arbitro ha visto il contatto ma non l'ha giudicato da rigore). Qualche dubbio resta.

13' OSIMHEN CADE IN AREA: PROTESTA IL NAPOLI! - Osimhen scatta sulla destra ed entra in area dal lato corto dell'area di rigore: su di lui va Tomori che sembra toccarlo sul piede. Proteste, seppure timide, dei giocatori del Napoli. Orsato anche in questo caso fa proseguire. Ma anche in questo caso rimangono dubbi.

14' TOMORI IN AREA...DI PETTO - Sugli sviluppi di un'azione d'attacco del Napoli, Tomori controlla un pallone in piena area. Qualche dubbio a velocità normale, ma il replay di DAZN conferma che il pallone ha sbattuto sul petto del difensore centrale inglese del Milan.

24' FALLACCIO DI KOULIBALY SU GIROUD - Koulibaly entra duro da dietro su Giroud poco dopo la linea di metà campo. Orsato lascia finire l'azione e poi estrae il cartellino giallo nei confronti del difensore centrale del Napoli.

37' GIALLO ANCHE PER RRAHMANI - Entrata dura su Theo Hernandez che l'aveva anticipato all'altezza della linea di metà campo: Orsato estrae il giallo anche per l'altro difensore centrale del Napoli, decisione corretta.

38' AMMONITO GIROUD - Su un traversone dalla sinistra Ospina esce con i pugni e si scontra con Giroud. Orsato ammonisce l'attaccante del Milan: la decisione in questo caso appare severa.

La squadra arbitrale

ARBITRO: Daniele Orsato della sezione di Schio.

ASSISTENTI: Preti e Giallatini.

QUARTO UFFICIALE: Camplone.

VAR: Valeri. AVAR: Vivenzi.

