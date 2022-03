Napoli-Milan profuma di scudetto. Nel big match del Maradona c'è infatti in palio il trono della classifica sul quale al momento siede l'Inter, reduce dalla tonificante goleada sulla Salernitana a San Siro. Sia per gli azzurri che per i rossoneri, quindi, un successo avrebbe un peso specifico enorme in vista degli ultimi due mesi e mezzo di campionato . Tra i tanti contenuti tecnici proposti dalla sfida tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Stefano Pioli , scegliamo quello che senza dubbio ha più fascino: il duello a distanza tra Victor Osimhen Rafael Leao . I due attaccanti si affrontano in Serie A partendo tra gli 11 titolari: a causa di infortuni o precarie condizioni fisiche, nei 3 precedenti incroci di campionato tra Milan e Napoli i due hanno calpestato insieme il campo solo per pochi minuti (all'andata a San Siro erano addirittura entrambi infortunati). Osimhen e Leao, inoltre, sono legati a doppio filo: si sono sfiorati al Lille (il nigeriano arrivò nell'estate 2019 per prendere il posto del portoghese, trasferitosi al Milan) e stanno vivendo una stagione molto simile, quella che li ha fatti esplodere forse definitivamente. Manca solo l'ultimo passo, il più difficile, quello della consacrazione. Arriverà domenica sera? E per chi?

Ad

Serie A 2021-22: i gol di Osimhen

Serie A Spalletti: "Scudetto? Chance di rendere immortali nostre carriere" 6 ORE FA

L'apporto di Osimhen finora è stato molto prezioso per il Napoli, anche se i numeri dicono che all'attaccante nigeriano manca ancora il guizzo contro una grande. I 7 gol messi a segno in campionato (seppure in molti casi si siano rivelati pesanti e decisivi) sono stati realizzati contro squadre di non primissima fascia. Non solo: Osimhen non segna al Maradona dal 21 ottobre, quando andò a segno nel match di Europa League vinto 3-0 contro il Legia Varsavia, e in Serie A la sua astinenza casalinga è ancora più datata: l'ultimo centro risale al 17 ottobre (1-0 sul Torino). Il Milan diventa a questo punto un esame chiave non solo per la squadra, ma anche per lui: è arrivato il momento di lasciare il segno contro una big e occasione più propizia di questa davvero non sembra esserci.

Giornata e partita Gol 4a giornata - Udinese-Napoli 0-1 1 5a giornata - Sampdoria-Napoli 0-4 2 6a giornata - Napoli-Cagliari 2-0 1 8a giornata - Napoli-Torino 1-0 1 24a giornata - Venezia-Napoli 0-2 1 26a giornata - Cagliari-Napoli 1-1 1

Victor Osimhen esulta dopo il gol segnato durante Venezia-Napoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Serie A 2021-22: i gol di Leao

I numeri di Leao sono molto simili a quelli di Osimhen. Il portoghese del Milan in campionato ha segnato un gol in più dell'avversario (8) e ha sostanzialmente lasciato la sua firma in partite non di primissima fascia: anche da lui, quindi, è lecito attendersi un acuto in un big match. Curioso notare come Leao abbia segnato a San Siro ben 6 delle sue 8 reti in campionato e che il suo ultimo centro lontano da casa risalga al 23 ottobre al Dall'Ara in un match vinto 4-2 dai rossoneri contro il Bologna. Un ruolino di marcia, insomma, che procede in direzione parallela e opposta rispetto a quello di Osimhen: uno sente l'aria del gol quando gioca davanti ai propri tifosi, l'altro quando viaggia. Vedremo se questo Napoli-Milan extra lusso invertirà la tendenza.

Rafael Leao esulta dopo il gol segnato durante Milan-Udinese - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Giornata e partita Gol 2a giornata - Milan-Cagliari 4-1 1 3a giornata - Milan-Lazio 2-0 1 7a giornata - Atalanta-Milan 2-3 1 9a giornata - Bologna-Milan 2-4 1 20a giornata - Milan-Roma 3-1 1 22a giornata - Milan-Spezia 1-2 1 25a giornata - Milan-Sampdoria 1-0 1 27a giornata - Milan-Udinese 1-1 1

Spalletti: "Osimhen gioca con un'incazzatura animale"

Serie A Pioli: "Ibra probabilmente ci sarà. Il derby ci ha dato energia" 7 ORE FA