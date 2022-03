Dopo i pareggi con Salernitana, Udinese e Inter (in Coppa Italia), il Milan si avvicina al big match di domenica sera del Maradona contro il Napoli. Ecco le parole di Stefano Pioli nella consueta conferenza stampa della vigilia che è partito dalle condizioni di Ibrahimovic:

"Ibra sta meglio, si è allenato con noi sia venerdì che oggi e probabilmente ci sarà domenica".

Sul momento del Milan

"Dobbiamo essere soddisfatti per ciò che stiamo facendo e consapevoli che stiamo dimostrando di essere una squadra competitiva. Si affrontano due squadre di qualità. Se il derby in settimana pesa? No, non pesa niente, anzi, sono convinto che il derby ci abbia dato energie".

Sulle similitudini tra Rafael Leao e Osimhen

"Sono due giocatori molto importanti, determinanti per le fasi offensive di entrambe le squadre. Hanno tutti e due le capactà di superare l'uomo. Noi puntiamo tanto sul momento di Rafa".

Sulla vittoria contro Spalletti

"Prima o poi dovrà arrivare. Il Napoli ha la miglior difesa del campionato. Sa palleggiare e trovare le profondità. Ha più possibilità di vincere la squadra che difende meglio. Nel calcio moderno si creano sempre più coppie, duelli. Ci si dimentica che Tomori abbia avuto un infortunio, ma sulle sue qualità non ci sono dubbi. Troverà di fronte un avversario forte come Osimhen, sarà un duello affascinante".

Sui punti persi contro la Salernitana

"Da qui al 22 maggio mancano 33 punti. Sarà una continua altalena. Nessuno vorrà scenderci e noi dobbiamo rimanerci sopra per lottare fino alla fine per le formazioni di vertice".

Su Rebic

"Sta bene e stao tornando nella condizioni migliore. Bisogna cominciare le partite con la migliore formazione possibile, ma è importante anche avere cambi giusti. Bisogna star dentro le partite: molte vanno decise nel finale con degli innesti che risolvano le partite".

Napoli-Milan: numeri, statistiche e curiosità

