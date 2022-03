Mezz'ora dopo Stefano Pioli , è la volta di Luciano Spalletti. Il suo Napoli si gioca tantissimo nella supersfida di domenica sera del Maradona. Ecco le parole dell'allenatore dei partenopei nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Chi sta meglio tra Napoli e Milan non lo so, lo dirà la partita. Noi stiamo al meglio possibile, posso dirlo, siamo al top di quelle che sono le nostre possibilità per giocare questa partita".

Sul percorso del Milan

"Da un punto di vista di percorso abbiamo, penso anche il Milan, avuto tanti infortuni. Abbiamo dovuto mettere a posto tante cose. C'è stata la bravura dei calciatori a sapersi calare nel ruolo per scendere in campo e vincere. Devo fare i complimenti al Milan per quanto fatto fino a questa partita. Negli ultimi anni è stata costruita una grande squadra, conosco Massara, ho parlato diverse volte con Maldini. Parliamo di un club forte. Episodi arbitrali? Non ho nulla da dire. Oltre alle giocate, al talento, all'intuito c'è bisogno di riempire la partita con maggior impatto fisico, riempirla più di noi stessi. Le caratteristiche del Milan le abbiamo anche noi, dobbiamo fare attenzione a questa uscita corta alternata a quella lunga. Il portiere a volte cerca di mettere palla alle spalle della linea difensiva, tira la pallata oltre ribaltando l'azione con giocatori veloci. Un po' come facciamo noi con Osimhen. Dobbiamo saperlo fare e alternare le qualità di cui il calcio moderno è pieno. Non è più essere ordinati, stretti, aiutare l'avversario, è anche qualche volta sapersi allungare, aprire e andare a tirare queste sventagliate facendo uno contro uno in giro per il campo".

Sulle motivazioni

"Ho delle sensazioni buone perché non possono essere più motivati di noi. Stiamo mettendo su una bella storia, tutti insieme. Includo anche il pubblico che ci sta caratterizzando in questo essere napoletani. Insieme al pubblico c'è il nome di Maradona, lo stadio di Maradona, anche la benedizione di Maradona. Si diventa ancora più forti così. L'abbiamo già provato quest'anno, con il pubblico al nostro fianco ci sentiamo bene e sarà sicuramente una bella notte".

Sulle qualità del Napoli

"L'etica del lavoro fa la differenza. Dopo la partita di Cagliari si parlava con un'aria diversa, oggi al contrario. Dico che ci deve essere un modo di lavorare corretto, che è quello che fa la differenza. La determinazione della squadra che oltre a saper giocare a pallone diventa più fisica in qualche momento, riprende qualche pallone che sembra in totale controllo dell'avversario. La qualità dei calciatori e la forza mentale fanno la differenza tra i quasi campioni e i campioni veri".

Sulla corsa Scudetto

"Parola Scudetto? La posso pronunciare sempre. Vogliamo giocarci le nostre chances, quelle che abbiamo. Sappiamo che ci giochiamo moltissimo, sappiamo di avere la possibilità di rendere immortali le nostre carriere con una cosa del genere. Sono cose che non capitano sempre. Il campionato è ancora tutto da giocare, ci sono squadre fortissime al nostro stesso livello. Dipenderà da molti fattori. Per quanto mi riguarda sto bene perché possono essere più forti di noi ma la vedo difficile siano più motivati di noi. Non so se basterà, ma vogliamo giocarci la nostra chance".

Sugli infortunati

"Lozano ci sarà, Lobotka si è allenato tutta la settimana e ha completato il reinserimento in squadra".

Spalletti: "Lo scudetto è una giostra per uomini forti"

