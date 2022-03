Zlatan Ibrahimovic: nella trasferta più importante di questa fase della stagione, Stefano Pioli ha di nuovo a disposizione l'attaccante svedese, Venezia del 9 gennaio (3-0). Il Milan si prepara a riabbracciare: nella trasferta più importante di questa fase della stagione, Stefano Pioli ha di nuovo a disposizione l'attaccante svedese, fotografato fuori dall'albergo dei rossoneri in quel di Napoli. Rivedremo in campo Ibra dall'inizio, oppure ci sarà spazio per lui a gara in corso? Il 40enne svedese non gioca dallo scorso 23 gennaio, quando andò di scena Milan-Juventus: per lui 28' e poi un nuovo stop per i soliti problemi al tendine d'achille che lo stanno tormentando da inizio stagione. L'ultimo gol di Zlatan risale invece al match contro il

Comunque Ibrahimovic rimane il miglior marcatore dei rossoneri, con 8 segnati in 15 presenze in Serie A in stagione (907 minuti in campo) e a Napoli non ha lasciato buoni ricordi: lo scorso anno fu lui a siglare la doppietta che decise di fatto il match contro i partenopei, per il 3-1 finale.

La presenza di Ibra si sente eccome: anche per questo si continua a parlare di un suo possibile rinnovo per la prossima stagione. Questa mattina il Corriere della Sera parla di un possibile prolungamento di un anno su una base fissa da 2,5-3 milioni con premi a obiettivi. Dopotutto lui ha detto “Non smetto finché non vinco qualcosa col Milan” e al Milan uno come lui nello spogliatoio farebbe ancora molto comodo. I discorsi sono rimandati a fine mese, dopo gli spareggi mondiali della Svezia.

