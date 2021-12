"Ho avuto paura e l'uomo ci ha immobilizzati nel garage per qualche minuto. Gli ho consegnato tutto ciò che avevo: orologio, collanina, anello e soldi. Lui ha aperto il bagagliaio e ha preso anche una borsa. Non ci ha permesso di uscire dall'auto per alcuni minuti, poi quando ha preso tutto è fuggito via". Intervistato dal quotidiano Il Mattino, Adam Ounas rivive così i drammatici momenti di sabato pomeriggio che l'hanno visto vittima di una rapina a mano armata nella propria abitazione a Posillipo.

"All'inizio ho creduto si trattasse di uno dei tanti tifosi che non di rado arrivano sotto casa per chiedermi magliette, foto e autografi - spiega l'attaccante algerino del Napoli -. Adesso sono tranquillo e voglio solo pensare alla gara decisiva contro il Milan".

