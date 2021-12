Pomeriggio da incubo per Adam Ounas. L’attaccante era appena rientrato da Castel Volturno, dove aveva svolto l’allenamento di rifinitura, quando intorno alle 15 è stato rapinato da due uomini a bordo di uno scooter. Secondo una prima ricostruzione i criminali avrebbero aspettato il giocatore sotto casa, in via Stazio nel quartiere Posillipo, e l’avrebbero seguito all’interno del garage. Sarebbe stato immobilizzato e costretto a consegnare contanti, orologi e preziosi, per un valore stimato di circa 5000 euro. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Nonostante la disavventura che l’ha scosso, Ounas si è regolarmente unito ai compagni per la trasferta di domenica sera a San Siro contro il Milan.

Due mesi fa alcuni malviventi avevano rubato le auto di Demme mentre era in uso alla moglie (Fiat 500 Abarth) e Spalletti (Fiat Panda). I furti non erano collegati e quei modelli sono tra i più ricercati dai ladri. L’allenatore aveva minimizzato la vicenda pochi giorni dopo in conferenza: “Questo episodio non cambia il mio giudizio sulla città. Per gioco ho controllato cosa succede in Italia e si rubano circa 100 mila vetture all’anno, 300 al giorno. Non capisco quindi perché si voglia aprire una parentesi per Napoli”.

