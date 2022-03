Attimi di paura nel centro sportivo del Napoli, a Castel Volturno, a causa di una macchina che ha sfondato i cancelli irrompendo nella struttura. Al momento dell'incidente, i calciatori si stavano cambiando negli spogliatoi per il consueto allenamento pomeridiano. Immediato l'intervento della polizia che sta facendo luce sull'accaduto.

L'uomo a bordo del veicolo è poi riuscito a scappare e non si hanno notizie su un suo possibile arresto. Insomma, grande apprensione proprio dopo un paio di giorni di libertà per i ragazzi di Spalletti che approfitterà della sosta Nazionali per caricare i suoi in vista delin campionato.

Non un grande modo per iniziare a preparare la parte più importante della stagione per il Napoli che, dopo la pausa, dovrà affrontare un trittico di partite importanti (Atalanta, Fiorentina e Roma) dovendo anche fare a meno di alcune pedine come Di Lorenzo (distorsione di secondo grado),(out per squalifica) e forse anche di, fermato da un problema muscolare.