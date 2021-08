L'uomo più in mostra del momento tra le file del Napoli, almeno per quanto riguarda il calciomercato , guadagna la scena per altri motivi.

Lorenzo Insigne, che fa parlare di sé per via del rinnovo col club azzurro, è tornato ad allenarsi con la squadra al Konami Training Center, ma per lui sono insorti problemi di natura fisica.

Il club, con un comunicato sul proprio sito, fa sapere infatti che "Insigne ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggera infiammazione al ginocchio destro".

Serie A Serie A, 5 giorni al via: come stanno le squadre più blasonate? IERI A 16:34

Non è l'unico acciaccato: "Contini ha svolto terapie. Zielinski e Lozano hanno svolto l'intera seduta in gruppo; mentre Mertens e Ghoulam hanno svolto lavoro personalizzato in campo".

Rischia quindi di partire in salita l'avventura al Napoli di mister Spalletti, che potrebbe non avere a disposizione per il debutto in campionato alcune pedine importanti.

Insigne via senza rinnovo? Hauge all'Eintracht

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (13/08) 13/08/2021 A 21:22