Pasquetta all'insegna del grande calcio in Serie A: Napoli e Roma si sfidano al Maradona in quello che è senza dubbio il big match della 33esima giornata, iniziata venerdì con gli anticipi Spezia-Inter 1-3 Milan-Genoa 2-0 . Gli azzurri di Spalletti sono chiamati a rialzarsi dopo la pesante sconfitta casalinga di domenica scorsa contro la Fiorentina : serve un successo per non perdere ulteriore terreno nei confronti di Milan e Inter e per tenere ancora vivo il sogno scudetto. Dall'altra parte c'è una Roma che gode di ottima salute: i giallorossi di Mourinho, reduci dalla qualificazione alle semifinali di Conference League grazie al 4-0 di giovedì sera sui norvegesi del Bodo/Glimt , sono in striscia positiva in campionato dove non perdono dal 9 gennaio (3-4 in casa contro la Juventus). Arbitra l'incontro Marco Di Bello della sezione di Brindisi: calcio d'inizio alle ore 19.