Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Di Lorenzo, Petagna

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Spinazzola

Napoli-Roma, dove vederla in tv e streaming

La sfida Napoli-Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Incontro numero 150 in Serie A tra Napoli e Roma: ben 51 delle precedenti 149 sfide sono terminate in parità (46 successi campani, 52 capitolini); solo contro il Torino la squadra campana ha pareggiato più gare nel massimo campionato (55).

Perfetto equilibrio negli ultimi sei precedenti in terra campana tra Napoli e Roma: due successi per parte e due pareggi; in questi sei incontri sono stati segnati 19 gol in totale, 3.2 di media a match.

Considerando tutte le competizioni, otto delle 10 sconfitte subite dal Napoli in questa stagione sono arrivate allo stadio Maradona: solo in una stagione la squadra campana ha perso più gare interne, nel 1997/98 (11).

La Roma è l'unica squadra imbattuta in Serie A nelle ultime 11 giornate di campionato (7V, 4N) e in questo parziale è la squadra che ha ottenuto piú punti (25).

Sfida tra due delle migliori quattro squadre nel girone di ritorno di questo campionato: 27 punti il Napoli (meno solo della Juventus), 25 la Roma (che è quarta nel 2022 dietro al Milan terzo).

Sfida tra le due squadre che hanno messo a referto più gol su palla inattiva in questo campionato: 22 la Roma e 21 il Napoli; i giallorossi sono primatisti per reti su sviluppo di calcio d’angolo (11), i campani per quelle su sviluppo di punizione indiretta (sette).

Solo Inter e Milan (14 ciascuna) hanno collezionato più clean sheets in questo campionato di Napoli e Roma (entrambe 13), ma i campani hanno sempre subito gol nelle ultime otto partite, i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime 11 gare di Serie A.

Victor Osimhen ha partecipato attivamente a sei gol (cinque reti e un assist) nelle ultime tre gare giocate in Serie A: il nigeriano è a un solo gol dall’eguagliare il suo primato di reti in un singolo campionato europeo (13 gol con il Lille 2019/20).

Sfida tra i due attaccanti stranieri che hanno segnato più gol nel 2022 in Serie A: Tammy Abraham (9) e Victor Osimhen (7); l’attaccante della Roma è con 15 gol il miglior marcatore inglese dei maggiori cinque campionati europei 2021/22, quello del Napoli con 12 condivide il primato nigeriano con Taiwo Awoniyi dell’Union Berlino.

Piotr Zielinski non ha segnato nelle ultime 15 partite disputate in Serie A: è il suo digiuno più lungo da settembre 2020 (17 gare); la Roma è la squadra contro cui il polacco ha giocato più gare nel massimo campionato senza mai segnare (14).

