Nel post-partita di Napoli-Roma ( terminata sul punteggio di 1-1 dopo il rigore concretizzato da Lorenzo Insigne e la zampata di STephan El Shaarawy nei minuti di recupero), l'allenatore dei partenopei Luciano Spalletti ha analizzato la partita dei suoi ragazzi, che escono dal Maradona con la consapevolezza che la corsa Scudetto diventa, dopo il pareggio contro i giallorossi, missione quasi impossibile. A DAZN Spalletti ha toccato tanti temi, tra cui la polemica di José Mourinho sugli episodi arbitrali e le lacrime di Lorenzo Insigne a fine gara.

La risposta a Mourinho

"Dall’inizio dell’anno dico alla mia panchina di stare buoni e comportarsi bene. Nessuno si alza, poi gli altri si atteggiano come la squadra di casa, andando sempre a protestare. Non lo farei francamente, perché è un comportamento che condiziona. Non è un discorso relativo soltanto alla Roma, noi dobbiamo lasciar lavorare gli ufficiali di gara. Di Bello ha deciso bene sul nostro calcio di rigore, è stato tutto corretto per me".

Sul finale amaro

"Un po' di delusione c'è, per lunghi tratti abbiamo condotto bene la gara. Abbiamo poi affrontato una squadra forte che ci ha creato problemi. C'è dispiacere per il finale, avevamo centrocampisti freschi ma non siamo riusciti a gestire la palla come mi aspettavo e il gol subito era evitabilissimo".

Sulle lacrime di Insigne

"Non lo so, non l'ho visto. Ma l'avvicinarsi del momento in cui è costretto ad abbandonare la squadra in cui ha sempre giocato provoca sensazioni particolari. Bisogna sentire lui, ha giocato una buona partita e soprattutto quando c'era da prendere delle responsabilità ha assolto il compito".

Sui cambi

"Dal punto di vista di scelte tattiche ci siamo messi meglio. Con l'uscita di Lobotka la palla ha girato un po' peggio, ma non credo sia dipeso da lui, bensì da ciò che siamo riusciti a fare con chi era dentro, che poteva fare meglio. Avevamo quattro giocatori su cinque freschi e l'abbiamo alzata invece di fare ciò che sappiamo fare. Io vengo caratterizzato da ciò che faccio. Per lunghi tratti noi abbiamo fatto un buon calcio, sicuramente sempre lo stesso. Abbiamo cercato di sistemare qualcosa dentro le partite per ciò che ci succede e secondo me il risultato di oggi ci penalizza da un punto di vista dell'alta classifica, ma rende abbastanza dignità per il calcio che abbiamo giocato. Nella prima parte della gara potevamo anche raddoppiare, nel finale abbiamo anche sofferto e ci è mancato il palleggio".

