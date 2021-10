Su questo c'è una partita aperta di De Laurentiis che mi vede totalmente al suo fianco. Io non spendo soldi pagando questi calciatori, lui sì. E ha ragione quando dice che le Nazionali a volte devastano i club". In conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo della Fiorentina, il tecnico del Dobbiamo gestire questa stagione in una maniera o in un'altra, ci sono diverse insidie. Avendo fatto dei calcoli e la possibilità di rimetterci mano, siamo convinti che ci sarà sempre un Napoli attrezzato per combattere con tutti". ". In conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo della Fiorentina, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti risponde così a una domanda sulle conseguenze della Coppa d'Africa, in programma a gennaio, che priverà la squadra di alcuni giocatori fondamentali (Osimhen e Koulibaly su tutti): "".

Sulla forza della Fiorentina

"La Fiorentina è una grande squadra, per me era più una sorpresa negli anni scorsi non essere nelle posizioni importanti, anche perché ha una storia importante determinata dalla passione dei tifosi e dai risultati precedenti. Ora è allenata molto bene, Italiano ha fatto vedere di saper fare questo lavoro, si è imposto subito in una piazza difficile, un conto è lo Spezia, un altro la Fiorentina, quindi servirà la forza del Napoli nella sua totalità. La Fiorentina viene addosso forte, viene a prenderti palla, ti sfida. Ha vinto tante partite, diverse fuori casa. Ho visto fare alla Fiorentina con l'Inter un primo tempo perfetto, da grande squadra".

Calciomercato 2020-2021 Insigne, lontano l'accordo con il Napoli: Il Milan ci pensa 7 ORE FA

Sul ko con lo Spartak Mosca

"In ogni partita non si deve mai dare per nulla per scontato. Ad esempio con lo Spartak si è passati dal pieno dominio della gara e dopo un episodio subirla totalmente. Si parla della forza di una squadra ma contano le interpretazioni all'interno degli episodi".

Sulle condizioni di Mertens e Ghoulam

"Mertens è a posto. Avevo fatto delle valutazioni per farlo giocare un po' contro lo Spartak, poi lo scorrimento della partita ha ribaltato i calcoli, è venuta fuori una partita differente e quindi ho utilizzato qualche altro calciatore che non avrei voluto usare per riprendere il risultato. Ghoulam? Viene con noi e se lo porto vuol dire che sta bene, è a disposizione".

La gerarchia tra Ospina e Meret

"Sono due portieri forti. Quando ci sono due calciatori forti, a uno gli si fa posto nella postazione vicina. In questo caso non si può fare perché due portieri non si possono far giocare. Si rischia di andare a penalizzare quello che non viene scelto. Ci saranno dei momenti in cui la condizione può salire o calare e prendo in considerazione l'eventuale novità".

Sul premio di miglior allenatore di settembre

"Va portato negli spogliatoi questo premio, è condiviso con la società, i calciatori e quelli che lavorano dietro le quinte".

L'appello ai tifosi di Fiorentina e Napoli

"Visto che non me l'avete chiesto, faccio da me e dico una cosa. Tifosi fiorentini e napoletani possono insultarsi quanto gli pare, ma devono sapere che sono gemellati dall'amore e la passione per la propria squadra. Fiorentina e Napoli sono tifate quasi al 100% dalla propria città e questo non dipende da loro, è un loro destino, nascono così i fiorentini e i napoletani. Cercare di indirizzare la passione verso un nemico immaginario è uno spreco oltre che una cosa grave, molto grave. La passione si combina solo con l'amore, se qualcuno cerca di deviarla nell'odio questo diventa inutile e distruttivo per se stesso, si disperdono delle energie da mettere a disposizione della propria squadra".

Spalletti e il padel: "Vi spiego perché piace a tutti"

Europa League Dalla Juventus al Napoli, l’Europa ci "rovescia" IERI A 07:20