"Ci sentiamo avvolti da questo affetto dei tifosi, poi sappiamo che ci sono dei momenti in cui si possono fare più punti e altri meno. La viviamo con equilibrio. Scudetto? Non ci nascondiamo, però quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di 7 squadre e noi vogliamo assumerci il peso dei nostri millesimali, ma non vogliamo le quote degli altri, sono le stesse per tutti". Così Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari al Maradona, durante la quale gli azzurri cercheranno di conquistare la sesta vittoria di fila in campionato in questo straordinario avvio.

Sulla sua impronta

"È un onore accostare il mio nome ad altri grandi allenatori. Non è solo il Napoli di Gattuso, di Sarri, ma anche di Ancelotti e Benitez che ci hanno messo mano nel formare la rosa. È chiaro che poi bisogna saper organizzare le cose, ma in questa organizzazione come qualità sono comprese le qualità e il talento dei giocatori. Hanno raggiunto un livello alto per essere qui".

Su Mazzarri e il Cagliari

"Io lo conosco bene, c'è un km di differenza tra me e lui, c'è un ponte che ci divide. Mi aspetto un Cagliari organizzato, lui sa organizzare le squadre, voi lo conoscete, domenica non ha fatto una grandissima partita, ma la precedente con la Lazio hanno dimostrato già quello che il tecnico chiede e cosa vuole. Ci vorrà un Napoli al massimo".

Sulla forza della squadra

"Chi ha talento di solito si accontenta di quello, i nostri calciatori oltre al talento non si accontentano e ci mettono sopra lavoro, fatica, sudore, per essere resistenti anche al mostrare il talento ed è importantissimo. E' un complimento che voglio fare, si allenano sempre al massimo, si stimolano, sono 22 che si auto-alimentano".

Sul rientro di Mertens

"È voglioso di stare dentro questo gruppo, ha spinto per esserci. Tramite il dottor Canonico abbiamo avuto dei contatti col professore che l'ha operato e rientra prima del previsto proprio perché lui vuole esserci".

