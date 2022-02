"Se contro l'Inter sarà un match Scudetto? È bene precisare che il nostro obiettivo era quello di metterci dietro alle più forti del campionato e rientrare tra le prime quattro. Sappiamo che vincendo questa gara potremmo essere catapultati verso quest'altro obiettivo". Così Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del big match contro i nerazzurri in programma sabato al Maradona: "Questa è una figata come situazione, abbiamo passato la settimana col sorriso sulla bocca e si è mantenuto anche durante la notte mentre dormivamo", prosegue l'allenatore del Napoli.

Classifiche e risultati

Ad

Coppa Italia Milan-Inter e Fiorentina-Juventus: le date delle semifinali 18 ORE FA

Sull'eventuale utilizzo di Koulibaly

"Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto, se dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. È chiaro che Koulibaly è un calciatore differente, non voglio parlare solo di calcio. Basta guardare cosa ha fatto dopo aver vinto la finale (di Coppa d'Africa, ndr), per prima cosa è andato a salutare gli avversari, soprattutto quelli che avevano sbagliato il rigore. Racconta di uno spessore differente, tutti avremmo fatto qualcosa diverso. In ogni caso tutto quello che faccio è una scelta giusta, ma si aspetta domani (sabato, ndr) per dare la formazione".

Sul momento difficile di un mese fa

"Siamo stati capaci di tenere la schiena dritta riuscendo a portare a casa più punti possibili. Se hai una rosa forte, i calciatori sanno come fare. Durante la settimana della partita con la Juventus, quando tutti dicevano che era meglio rinviarla, loro mi hanno fatto vedere che avevano voglia di giocarla quella gara e hanno fatto una grande risultato. Sono tranquillo perché conosco la qualità dei calciatori e delle persone, sotto questo punto di vista sono in una botte di ferro. Questo è un gruppo fantastico, che in questi anni ha fatto vedere che ci tiene a questa maglia e probabilmente ha raccolto qualcosa meno di quello che meritava".

Sul suo rapporto con l'Inter

"Non ho nessuna rivincita da prendere. Devo essere un professionista e avere la fortuna di avere dei calciatori che ti danno la possibilità di fare bella figura. Questa è una gara importante da giocare, ci arriviamo dopo aver costruito qualcosa già dai ritiri estivi. Le carriere di tutti noi dipendono da queste gare qui, ci teniamo tantissimo e per me non sarà una rivalsa. Lì ho lasciato calciatori che stimo moltissimo e che so che stimano me".

Sul tipo di partita che si aspetta

"Spesso parliamo di un condominio delle squadre al vertice, loro sono probailmente gli amministratori di questo condominio perché sono i campioni in carica. Li troveremo un pochino arrabbiati perché le squadre forti odiano perdere. Noi li rispettiamo, ma non deve cambiare il nostro nome e il nostro atteggiamento. Parlando con la squadra gli ho detto che erano stati bravi a giocare la gara di Venezia come se fosse l'Inter, ora dobbiamo giocare con l'Inter come se fosse il Venezia. Non deve cambiare il nostro atteggiamento, il rispetto verso la nostra gente che ci viene a vedere".

Spalletti: "Osimhen guerriero, ha rimesso insieme la sua faccia"

Serie A Napoli-Inter: probabili formazioni e statistiche IERI A 15:53