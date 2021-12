Napoli-Spezia, match valido per la 19esima giornata della Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 0-1. Al Maradona è decisiva un'autorerte di Juan Jesus nel primo tempo. La gara è stata arbitrata da Luca Massimi della sezione di Termoli. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6 - Juan Jesus lo sorprende con un'incornata nell'angolino sulla quale non può fare nulla.

Giovanni DI LORENZO 6 - Dietro se la cava bene, prova a dare un contributo anche in fase di spinta. Uno dei più positivi.

Amir RRAHMANI 6,5 - Reattivo sia in marcatura che negli anticipi. Gioca con sicurezza e non commette nessuna sbavatura, sta acquisendo sempre più sicurezza nei propri mezzi.

Juan JESUS 5 - Indirizza la partita con un autogol goffo che non lascia scampo a Ospina. Non ripete la prestazione super di domenica sera a San Siro.

Mario RUI 5,5 - Rimedia un'ammonizione nel finale di primo tempo che gli farà saltare Juventus-Napoli dopo la pausa natalizia. Non una prova particolarmente brillante la sua.

dall'86' Faouzi GHOULAM s.v. - In campo solo per pochi minuti, non è giudicabile.

André ZAMBO ANGUISSA 6 - In mezzo al campo non fa mancare affatto il suo apporto. Gli manca solo qualcosa negli utlimi trenta metri, ma non gli si può chiedere la luna.

Stanislav LOBOTKA 6 - Smista una gran quantità di palloni in mezzo al campo non sempre con la necessaria lucidità. Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.

dal 78' Eljif ELMAS 6 - Sfiora il gol nel finale con una bella torsione che sbatte contro la traversa.

Matteo POLITANO 6 - A corrente alternata: l'impegno non gli manca di certo, ma negli ultimi venti metri difetta di concretezza. Primo tempo così così, megiio nella ripresa.

dall'86' Diego DEMME s.v. - In campo solo per pochi minuti, non è giudicabile.

Piotr ZIELINSKI 6 - È il più in palla dei suoi e si vede. Subito pericoloso con un blitz dei suoi. Prova ad accendere la luce nella ripresa, ma stavolta non ci riesce.

dal 70' Adam OUNAS 6 - In campo poco più di venti minuti: qualche lampo, compreso quello che mette Di Lorenzo tutto solo davanti a Provedel.

Hirving LOZANO 5,5 - Si cala nel clima partita dando una mano anche in fase di copertura. Grave l'errore nella ripresa a porta praticamente vuota.

Dries MERTENS 5,5 - Quando si accende per lo Spezia sono dolori, il problema per il Napoli è che si accende troppo poco. Talmente poco che Spalletti decide di lasciarlo negli spogliatoi dopo il primo tempo.

dal 46' Andrea PETAGNA 5,5 - Dovrebbe garantire presenza in area di rigore, ma il suo ingresso in campo non sposta gli equilibri del match.

All.: Luciano SPALLETTI 5,5 - Le tante (troppe) assenze sono un alibi inattaccabile. Eppure la sostituzione di Mertens dopo i primi 45 minuti lascia qualche dubbio.

Matteo Politano, Simone Bastoni, Napoli-Spezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 7- Attento nel primo tempo su una conclusione da posizione defilata di Mertens. Bravo anche nella ripresa con un ottimo riflesso sul destro di Di Lorenzo e una deviazione in tuffo sul diagonale di Anguissa.

Kelvin AMIAN 6,5 - Dietro è inappuntabile perché concede il minimo sindacale agli attaccanti del Napoli. Spreca una ghiotta palla gol quando si sgancia dalle parti di Ospina.

Martin ERLIC 7 - Attento dietro, impreziosisce la sua partita con un miracoloso salvataggio sulla linea su conclusione a porta vuota di Lozano.

Dimitrios NIKOLAOU 6,5 - Concentrato dall'inizio alla fine: si avventa su qualsiasi pallone entri in area di rigore mostrando buon senso della posizione.

Emmanuel GYASI 5,5 - Partita di grande sacrificio sulla corsia di destra Rischia di rovinare tutto quando regala una palla gol a Lozano: deve ringraziare Erlic.

Giulio MAGGIORE 7 - Uno dei più lucidi, le giocate di maggiore qualità sono le sue: mette sul piede di Amian la palla dello 0-2 ma il compagno non la sfrutta.

Jakub KIWIOR 6 - Aiuta i compagni con raddoppi puntuali, macina chilometri e non si fa condizionare dall'amminizione

Simone BASTONI 6,.5 - Presenza e intensità sulla corsia di sinistra: pennella la punizione da cui nasce l'autorete di Juan Jesus.

Arkadiusz RECA 6,5 - Viaggia sulla sinistra tenendo la posizione con grande ordine pur senza strafare.

Kevin AGUDELO 6,5 - Partita di enorme sacrifiico. Fa da collante tra centrocampo e attacco ed esce esausto. Encomiabile.

dal 94' Ebrima COLLEY s.v. - In campo per pochi secondi, non giudicabile.

Rey MANAJ 6,5 - Corre tantissimo dando una mano anche in fase di ripiegamento. Poco pericoloso là davanti, ma non era una partita semplice per lui.

All. Thiago MOTTA 7 - Salva (forse) la sua panchina con una prestazione tutta orgoglio e grinta. Espugna il Maradona con un pizzico di fortuna, senza dubbio, ma senza rubare niente.

