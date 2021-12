Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti

Ad

Squalificati: nessuno

Calciomercato Mertens: "Vorrei giocare di più. Rinnovo? Si fa in due..." 41 MINUTI FA

Indisponibili: Fabian Ruiz, Insigne, Koulibaly, Osimhen

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Maggiore, Bastoni; Strelec, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sala, Salcedo, Sena, Verde

Napoli-Spezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Napoli-Spezia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

I due confronti dello scorso campionato sono gli unici tra Napoli e Spezia in Serie A: entrambe le squadre hanno ottenuto un successo, sempre nella gara giocata in trasferta.

Il Napoli non pareggia una partita di Serie A contro avversarie liguri dal novembre 2019 (0-0 v Genoa); da allora, otto successi e due sconfitte, in un parziale in cui i partenopei hanno realizzato ben 28 reti (2.8 di media a match).

Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime otto partite di Serie A giocate di mercoledì (4N, 4P); l'ultimo successo dei partenopei in questo giorno della settimana risale al luglio 2020, proprio contro una squadra ligure (2-1 v Genoa).

Lo Spezia ha vinto soltanto due delle otto partite di Serie A disputate di mercoledì: completano tre pareggi e tre sconfitte, incluse le due più recenti; tuttavia, l'ultimo successo dei liguri, in questo giorno della settimana, risale al gennaio 2021: 2-1, proprio contro il Napoli, allo stadio Maradona.

Il Napoli ha perso le ultime due partite interne di campionato; i partenopei non registrano una striscia più lunga di sconfitte, in casa, in Serie A, da gennaio 2020, quando arrivarono a quattro di fila nel periodo di transizione tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso.

Il Napoli ha vinto l'ultimo incontro di Serie A, giocato contro il Milan; i partenopei potrebbero infilare due successi di fila nella competizione per la prima volta dallo scorso ottobre.

Dopo il pareggio contro l'Empoli nell'ultimo turno, lo Spezia non vince ora da sei gare di Serie A: nella competizione solamente tra novembre 2020 e gennaio 2021 ha registrato una striscia più lunga senza successi (otto).

Con l'assist per Elmas nel match contro il Milan, Piotr Zielinski è diventato il sesto giocatore di questo campionato con almeno cinque reti e cinque passaggi vincenti all'attivo, l'unico per i partenopei.

L'ultima rete di Andrea Petagna, segnata in casa, risale allo scorso gennaio, proprio contro lo Spezia; da allora, il classe '95 del Napoli ha giocato 12 partite di Serie A, al Maradona, senza trovare il gol.

M'Bala Nzola è andato a bersaglio nella sua unica partita giocata contro il Napoli in Serie A (gennaio 2021); cinque delle sue sei reti realizzate in trasferta, in Serie A, sono arrivate nei secondi tempi, inclusa quella contro il Napoli allo stadio Maradona.

Fantacalcio: i consigli per la 19a giornata di Serie A

Serie A Più Napoli che Milan (al di là del giallo in fuorigioco) UN' ORA FA