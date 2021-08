Napoli-Venezia, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, domenica 22 agosto alle ore 20.45.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (18/08) UN GIORNO FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demme, Ghoulam, Lozano, Mertens, Zielinski

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Tessmann, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano. All. Zanetti

Squalificati: Aramu, Mazzocchi, Modolo, Vacca

Indisponibili: Crnigoj, Fiordilino

Napoli-Venezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Napoli-Venezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene in esclusiva i diritti della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Napoli è rimasto imbattuto in 10 delle 12 sfide contro il Venezia in Serie A (4V, 6N); vittoriosi nell’ultimo match con i lagunari (4-0 nel 1967), i partenopei non hanno mai vinto due gare di fila contro i veneti nella massima serie.

Il Venezia giocherà una gara in Serie A a distanza di 19 anni; nell’ultima stagione nel massimo campionato, la 2001/02, gli arancioneroverdi debuttarono con una sconfitta esterna per 4-0 contro la Juventus.

Il Napoli ha vinto le ultime quattro gare d'esordio in Serie A e non infila cinque successi consecutivi al debutto stagionale nel massimo campionato dal periodo 1985-1989.

Il Venezia ha vinto solo una delle 12 gare d’esordio stagionale in Serie A: 1-0 contro l’Inter nel 1940 (4N, 7P).

Il Napoli ha vinto 26 delle ultime 29 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (3P) - l’ultimo pareggio contro queste formazioni risale invece all’agosto 2016 (2-2 contro il Pescara, proprio alla prima giornata).

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Venezia è la formazione che aspetta da più turni la vittoria nel massimo campionato (12: 3N, 9P) - l’ultimo successo risale al 2-0 contro la Fiorentina del febbraio 2002.

Luciano Spalletti conta 483 panchine in Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria (dal 94/95) ne contano di piú soltanto Francesco Guidolin (545) e Carlo Ancelotti (486) nel massimo campionato.

Nelle ultime 22 sfide contro squadre neopromosse in Serie A, Lorenzo Insigne del Napoli ha preso parte a 24 reti (12 gol e 12 assist).

Solo Haaland (classe 2000) è più giovane di Victor Osimhen (1998) tra i giocatori dei Top-5 campionati europei andati in doppia cifra di reti in entrambe le ultime due stagioni - sette dei 10 gol realizzati dall’attaccante del Napoli nella scorsa Serie A sono arrivati da inizio aprile, meno solo di Vlahovic (nove) nel periodo.

Il Napoli è l’unica squadra contro cui il nuovo acquisto del Venezia Mattia Caldara ha segnato più di una singola rete in Serie A: doppietta in casa dei partenopei nel febbraio 2017.

Fantacalcio: i consigli per la 1a giornata di Serie A

Serie A Problemi al ginocchio per Insigne in allenamento 17/08/2021 A 18:31