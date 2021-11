Napoli-Verona, match valido per la 12a giornata di Serie A, è in programma domenica 7 novembre alle 18 allo stadio Maradona di Napoli.

Probabili formazioni

Ad

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti

Europa League Legia Varsavia-Napoli: probabili formazioni e statistiche 02/11/2021 A 08:45

Squalificati:

Indisponibili: Osimhen, Malcuit, Manolas

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati:

Indisponibili: Ilic, Frabotta

Napoli-Verona, dove vederla in tv e streaming

La sfida Napoli-Verona verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Soltanto contro la Fiorentina (14) il Verona ha vinto più partite in Serie A che contro il Napoli (13): completano 13 pareggi e 30 sconfitte in 56 precedenti contro i partenopei nel massimo campionato.

Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di Serie A contro il Napoli (1V, 1N); l’ultima volta in cui i gialloblù hanno registrato tre match di fila senza sconfitta contro i partenopei nel massimo campionato risale all’aprile 1987, con Osvaldo Bagnoli alla guida.

Il Verona è la squadra contro cui il Napoli ha vinto in percentuale più partite casalinghe in Serie A: 71%, 20 su 28 (6N, 2P) - minimo 25 sfide.

Il Napoli potrebbe vincere 11 delle prime 12 gare stagionali per la prima volta in Serie A; nella storia del torneo; soltanto la Juventus ci è riuscita (nel 2005/06 e nel 2018/19).

Il Napoli è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei: 8 in 11 match – nello scorso campionato il loro ottavo clean sheet arrivò il 13 febbraio (vs Juventus).

Il Napoli ha subito solo tre gol nelle prime 11 partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A – dopo 12 match nel torneo i partenopei hanno sempre subito almeno sei reti.

A partire dall’arrivo di Igor Tudor alla guida del Verona, soltanto il Bayern Monaco (25) ha segnato più gol dei veneti (21) nei maggiori 5 campionati europei.

Le quattro reti di Lorenzo Insigne in questo campionato sono tutte arrivate allo stadio Maradona su rigore; il fantasista partenopeo ha preso parte a otto gol (tre reti e cinque assist) in 11 sfide contro il Verona in Serie A.

Prima di Giovanni Simeone, con il Verona, l’ultimo giocatore che aveva segnato almeno otto gol nelle prime nove gare con una singola squadra in Serie A era stato Luis Muriel con l’Atalanta nel 2019; l’ultimo invece ad aver fatto meglio nelle prime 10 è stato Krzysztof Piatek con il Genoa nel 2018 (nove reti).

Gianluca Caprari, autore di tre gol e quattro assist in questo campionato, ha segnato tre reti contro il Napoli in Serie A - incluse le sue uniche due marcature su rigore nel torneo; soltanto contro Roma e Fiorentina il classe ’93 ha realizzato più gol (quattro a entrambe) nel massimo campionato.

Fantacalcio: i consigli per la 12a giornata di Serie A

Serie A Le pagelle di Salernitana-Napoli 0-1: Koulibaly ingenuo, Ribery ok 31/10/2021 A 19:17