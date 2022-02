Corriere della Sera" in edicola oggi non sono affatto incoraggianti: Inter e Milan avrebbero preso una pausa di riflessione riguardo al progetto del nuovo stadio. "Milan e Inter hanno congelato la trattativa con Palazzo Marino sul nuovo stadio mettendo in standby la realizzazione del progetto definitivo dell’impianto", si legge. Qualcuno ha notizia sull'avanzamento dei lavori per il nuovo Stadio di San Siro? No? Semplicemente perché non ce ne sono, anzi gli aggiornamenti che arrivano dalle pagine del "" in edicola oggi non sono affatto incoraggianti:riguardo al progetto del nuovo stadio. "", si legge.

Troppi ostacoli, riecco i piani B

Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere, ci sarebbero troppi intoppi sul percorso per il nuovo stadio, dai ricorsi al Tar alla fatica a fare passi in avanti. Nonostante il "Sì" del Sindaco Beppe Sale, i due club hanno però deciso di guardarsi intorno. Si torna quindi a parlare di tre aree fuori Milano, ecco quali.

1. Ex area Falck a MilanoSesto

"Ipotesi sfumata in quanto non c’erano più spazi a disposizione. Adesso sembra che quegli spazi non solo ci siano, ma anche il tema delle bonifiche sia meno impattante del previsto - si legge -. Un ruolo strategico lo giocherebbe Giuseppe Bonomi, l’ex presidente di Sea, di Alitalia, di Arexpo, attualmente ad di MilanoSesto in uscita dalla società, a cui i club, come ha scritto Repubblica, hanno affidato il compito di superconsulente per la realizzazione del nuovo stadio sia a San Siro sia in un’altra zona come Sesto".

2 e 3. Segrate e San Donato

Il piano A resta comunque San Siro, "ma se le squadre dovessero trovare un’alternativa che permetta di sveltire i tempi oltre che abbattere i costi come quelli collegati alla mancata demolizione del Meazza o la realizzazione del nuovo tunnel sotterraneo, la situazione potrebbe capovolgersi". Si torna quindi a parlare di Segrate e San Donato ma in questo caso l'iter dovrebbe ricominciare da capo e le proteste ambientaliste potrebbero presentarsi anche negli altri comuni interessati.

