Mentre il Milan attende l’arrivo in città del nuovo acquisto Charles De Ketelaere e l’Inter si gode il ritorno di Romelu Lukaku , le due società milanesi continuano a lavorare per il progetto del nuovo stadio. I club sono ancora molto distanti da una soluzione definitiva e il futuro è assai incerto. Tanto che non è ancora chiaro se faranno qualcosa insieme e se sì dove. Tutto dipende dalle risposte del comune di Milano. Qualche settimana fa era spuntata l’ipotesi di un impianto di proprietà del Milan a Sesto San Giovanni , adesso torna invece d’attualità la possibilità di ammodernare San Siro, con alcune modifiche rispetto al disegno del 2019.

Sono infatti aumentati notevolmente i costi dei materiali di costruzione. Per questo, per rimanere nel finanziamento previsto da nerazzurri e rossoneri di 1,2 mld di euro, nel progetto aggiornato del nuovo San Siro i metri quadrati sono diminuiti: 98 mila contro i 140 mila di partenza. Eliminati così l’hotel, che aveva luogo nella torre (cancellata), e parte degli uffici. Mantenuti invece gli spazi per il retail e per l’entertainment, posti nella parte interrata della “collinetta”. Gli uffici e un centro congressi sarebbero nella torre elicoidale che richiama il Meazza attuale, del quale resterebbe anche il terzo rosso. Previsti poi due musei, uno per squadra.

I PROSSIMI PASSI

La prossima settimana Inter e Milan consegneranno al Comune una bozza avanzata del progetto, che sarà studiata da Palazzo Marino. Entro fine agosto il Comune potrà presentare dei rilievi. Così, i due club aggiorneranno la bozza per poi inviare il dossier alla Commissione Nazionale Dibattito Pubblico. A quel punto il progetto sarà pubblico e il dibattito, con inizio a metà settembre, sarà coordinato da Andrea Pillon. Le discussioni termineranno a fine ottobre. A seguire Pillon avrà 30 giorni di tempo per scrivere la sua relazione che sarà inviata al comune e alle società. Insieme questi vedranno cosa è recepibile e cosa invece no. Per concludere, il progetto sarà portato in Giunta o in Consiglio Comunale e l’organo coinvolto si esprimerà, nel migliore dei casi, entro la fine dell’anno.

