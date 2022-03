Antonello e il presidente rossonero Paolo Scaroni sono tornati sulla questione spiegando come stanno le cose. Il Nuovo stadio per Milan e Inter continua ad essere una questione assolutamente all’ordine del giorno. L’ipotesi che le società - indispettite per gli ostacoli che stanno trovando e l’eventualità che le tempistiche possano subire un nuovo allungamento, per via del dibattito pubblico coi comitati dei cittadini interessati dalla realizzazione di un nuovo impianto – possano prendere in considerazione l’idea di valutare la costruzione di uno stadio nell’hinterland ha riacceso il dibattito con l’amministrazione comunale . Dopo che negli scorsi giorni le società avevano emesso un comunicato congiunto, esprimendo il proprio punto di vista, nelle ultime ore l’AD corporate interista Alessandroe il presidente rossonerosono tornati sulla questione spiegando come stanno le cose.

Scaroni: "Daremo a Milano uno stadio moderno"

“Faremo quanto necessario per vedere se finalmente riusciamo a dotare Milano di uno stadio moderno, di uno stadio che meritano i due club – le parole di Scaroni ai microfoni di Rai Sport - Questo non vuol dire che, se le cose dovessero ulteriormente prorogarsi, non guarderemmo ad altre ipotesi. Immagino che si finirà di costruirlo nel 2027/28, non prima. Se noi abbiamo uno stadio bellissimo, come quello che abbiamo progettato, possiamo aumentare i nostri incassi, investire di più nei giovani. Ma dobbiamo partire dallo stadio”.

Paolo Scaroni, Alessandro Antonello - Nuovo stadio San Siro Milan-Inter - press conference 2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Antonello: "Lecito dibattito ma club devono tenersi anche un piano B"

Alle parole di Scaroni, fanno eco quelle dell’AD Antonello.

“Il dibattito pubblico è lecito e corretto, ma come investitori dobbiamo avere la certezza dei tempi e questo dibattito può durare fino a dodici mesi. Dobbiamo tenerci anche un piano alternativo nel caso le cose non vadano come previsto”.

San Siro, Beppe Sala ottimista: "Inter e Milan ci vengono incontro"

