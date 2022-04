Mi aspettavo fossimo più celeri soprattutto noi a Milano che è una città del fare, così non è stato, ma il nostro Paese lo conosciamo, siamo bravi a perdere occasioni perché la burocrazia ci frena". Ai microfoni di Radio 24 il presidente del Milan, Paolo Scaroni, lancia l'allarme sul progetto relativo al Una delle ragioni per cui guardiamo fuori Milano - prosegue Scaroni - è perché sposeremo il progetto con i tempi di realizzazioni più brevi, abbiamo urgenza di avere un nuovo stadio". Alessandro Antonello, responsabile per le attività aziendali dell'Inter, non è da meno: "Siamo partiti con tanto entusiasmo, ma il sistema Italia non aiuta sulle grandi infrastrutture, soprattutto quelle sportive. I tempi si sono prolungati oltre il dovuto". ". Ai microfoni di Radio 24 il presidente del Milan, Paolo Scaroni, lancia l'allarme sul progetto relativo al nuovo stadio di Milano che sta vivendo una fase di stallo: "- prosegue Scaroni -". Alessandro Antonello, responsabile per le attività aziendali dell'Inter, non è da meno: "".

Scaroni: "Stadio è il primo ingrediente per il successo"

"Inter e Milan hanno la stessa visione perché hanno la stessa ambizione di giocare un ruolo di primo piano nel calcio europeo, lo stadio è il primo ingrediente per il successo, lo pensano anche i nostri tifosi. Quello che è mancato è che il progetto è rimasto quello di Milan e Inter, non è mai diventato il progetto della politica milanese, di maggioranza e opposizione. Non è qualcosa per noi, ma per Milano. Mi sono informato sul dibattito pubblico, i tempi si possono accorciare e confido avvenga anche a Milano. Noi procederemo a dare tutti gli elementi per il dibattito pubblico al Comune. San Siro è iconico perché ci hanno giocato Inter e Milan, non di per sé. Se le due squadre andassero a giocare da un'altra parte, con il tempo diventerebbe altrettanto iconica quest'altra parte".

Antonello: "Senza infrastruttura non c'è competizione"

"Non voglio capirla tanto la politica di Milano, sono un uomo d'impresa. Vogliamo seguire le regole che però dovrebbero essere accompagnate da tempi certi di esecuzione. Dopo mille giorni siamo ancora qui ad attendere approvazione di un progetto. Quando si presentano progetti così importanti bisogna sempre avere piani alternativi. Siamo investitori che guardano in maniera concreta alle opzioni sul terreno. Nel momento in cui avremo tutti gli elementi per una decisione prenderemo quella migliore. I club con i quali Inter e Milan si incontrano in Europa hanno entrate da stadio che sono il triplo delle nostre, senza infrastruttura non c'è competizione. La sostenibilità economico-finanziaria è un tema cruciale, il mondo è cambiato e cambiano le priorità. Anche a livello europeo si cambiano i termini, i nuovi paradigmi sono diversi e vanno considerati per lo sviluppo dei club".

