Inter e Milan hanno scelto il progetto del nuovo stadio: è quello disegnato dagli architetti dello studio americano Populous, ispirata al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele II, a cui nerazzurri e rossoneri hanno affidato la realizzazione dell’arena che dal 2027 ospiterà le partite casalinghe delle milanesi. Si discute e si discuterà ancora tanto sul futuro del Meazza, che al momento dovrebbe essere parzialmente demolito dopo i Giochi olimpici invernali del 2026 (qui si farà la cerimonia di apertura) e riconvertito in un "distretto sportivo e commerciale", ma intanto Inter e Milan fanno un altro passo in avanti.

il progetto 'Populous' per il nuovo stadio di Inter e Milan: questo il progetto scelto dalle due società Credit Foto Eurosport

Due erano i progetti sul tavolo di Inter e Milan. Quello di Populous, appunto (foto qui sopra); e quello degli ‘Anelli di Milano’ di Manica-Sportium (quello qui sotto). Più di un’indiscrezione ormai porta al progetto Populous, con le due società che dovrebbero ufficializzare la scelta già entro Natale, quindi entro le prossime 48 ore.

San Siro: uno dei due progetti in corsa. Qui nelle versione che che conserva un pezzo del vecchio stadio Credit Foto From Official Website

Tempi, notizie, burocrazia: non prima del 2027

Quello dello studio americano non è ovviamente il primo progetto nel mondo dello sport e degli stadi in generale. Populous ha progetto gli stadi olimpici di Sydney 2000 e di Londra 2012, così come il nuovo Wembley e il nuovo stadio del Tottenham, autentico gioiello polifunzionale. Ora si passa alla realizzazione del progetto esecutivo, il nuovo necessario passo dopo gli ok politici arrivati dal Comune di Milano. Ieri mentre il sindaco Beppe Sala diceva «se qualcuno vuole il Meazza in affitto sono disposto a collaborare», Inter e Milan hanno fatto l’ennesima riunione a Palazzo Marino. Ora il tema che resta sul tavolo è la realizzazione del distretto di San Siro, cioè tutto quello che sorgerà attorno al nuovo stadio, con i cantieri che partiranno solo dopo Milano-Cortina 2026: per avere il pass comunale i club hanno dimezzato il cemento a favore del verde, rientrando quindi in quell’indice volumetrico dello 0,35 che esclude la costruzione di torri, alberghi e giganteschi centri commerciali nella zona del Meazza. Anche per questo le due dirigenze, con in testa l’a.d. nerazzurro Alessandro Antonello e il presidente rossonero Paolo Scaroni, stanno lavorando per rimodulare il piano finanziario dell’intero progetto, che all’inizio della cavalcata valeva ben 1,2 miliardi di euro.

Antonello (ad Inter) e Scaroni (presidente Milan): "Nuovo impianto sarà stadio più bello del mondo"

"Il Nuovo Stadio di Milano – ha affermato l’Amministratore Delegato Corporate di FC Internazionale Milano Alessandro Antonello – sorgerà al centro di un’area modernissima, verde e vivibile 365 giorni l’anno. La nascita di un distretto per lo sport e il tempo libero con un nuovo parco da 50 mila metri quadri di verde, consentirà al quartiere di San Siro di diventare una destinazione di eccellenza per lo sport e l’intrattenimento”.

Paolo Scaroni, Alessandro Antonello - Nuovo stadio San Siro Milan-Inter - press conference 2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il Nuovo San Siro sarà lo stadio più bello del mondo contraddistinto da una forte identità e riconoscibilità. Uno stadio attrattivo, accessibile e sostenibile che rappresenterà una nuova icona per la città di Milano e consentirà di supportare lo sviluppo dei due club rafforzandone la competitività a livello internazionale”, ha sottolineato il Presidente di AC Milan Paolo Scaroni.

