Da ragazzino avevo la curiosità di sapere perché si accendeva la luce e il mio obiettivo era di diventare elettricista". È questo uno dei passaggi più curiosi dell'intervista concessa al Corriere Veneto da Ho studiato al centro di formazione professionale di Trissino e poi ho trovato lavoro - rivela il fischietto 46enne -. Il primo giorno indossai la tuta blu e in mano avevo la cassetta degli attrezzi, uscii di casa e aspettai lungo la strada i colleghi che mi dovevano passare a prendere. Su quella strada, mentre aspettavo, pensai che il mio sogno lo avevo raggiunto". E sul suo modo di arbitrare dice: "In campo sono serio e addirittura burbero, nella vita di tutti i giorni sono diverso, molto più tranquillo e allegro. È il ruolo che rivesto per 90 minuti che mi porta ad essere rigoroso e a volte anche duro". ". È questo uno dei passaggi più curiosi dell'intervista concessa al Corriere Veneto da Daniele Orsato , il direttore di gara di Schio: "- rivela il fischietto 46enne -.". E sul suo modo di arbitrare dice: "".

La designazione per la finale di Champions 2020

"Mi stavo allenando a Recoaro quando mi arriva una videochiamata da Rosetti, designatore Uefa. Mi fa una domanda: 'Sei pronto per fare un'altra partita?' Ma in quel periodo l'unica partita da giocare era la finale tra PSG e Bayern Monaco. Sono tornato a casa, mi sono seduto sul letto e ho pianto. Quando i miei figli mi hanno visto con le lacrime hanno capito subito che mi era stata assegnata la finale e ci siamo abbracciati".

Il prossimo obiettivo: i Mondiali in Qatar

"Sto proseguendo la preparazione per la selezione di fine maggio. Diciamo che il mio obiettivo era di fare gli Europei, l'ho centrato e mi considero davvero soddisfatto. Oggi ho 46 anni e sono l'arbitro più vecchio al mondo anche se per risultanze tecniche e test atletici non ho problemi. Incrociamo le dita perché la prossima soddisfazione della mia carriera coincida col Mondiale in Qatar".

