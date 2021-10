10a giornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10…a Milan e Napoli e alla loro fuga ambiziosa

28 punti, appaiate, a +7 sull’Inter terza, con un ritmo impressionante. I rossoneri con otto vittorie e un pareggio hanno registrato la miglior partenza della loro storia, i campani hanno subito solo tre gol (non ne avevano mai concessi così pochi nei primi 10 turni di A). Il Milan, nel segno della continuità e guidato da Pioli, ha vinto con il Torino , il Napoli dello squalificato Spalletti ha steso senza problemi il Bologna , ritrovando anche i gol su rigore di Insigne. I segnali forti arrivano da entrambe: la parola Scudetto deve essere per forza un tabú?

Voto 9…a Lazio e Inter, vittorie pesanti

Anche in questo caso voto alto per una coppia. L’Inter allontana le polemiche post Juventus e vince ad Empoli , grazie anche ad un prezioso contributo di chi non è considerato titolare (D’Ambrosio, Sanchez, Dimarco). La Lazio reagisce alla debacle di Verona e batte 1-0 l’insidiosa Fiorentina di Italiano. I nerazzurri sono ampiamente in corsa per il titolo, nonostante le sette lunghezza da recuperare. I biancocelesti tengono nel mirino la zona Champions. Avanti cosí, in silenzio.

Federico Dimarco abbracciato dai compagni di squadra, Empoli-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 8…a Davide Frattesi, un talento anche in ottica Nazionale

Segnare alla Juventus in trasferta, per giunta in una partita vinta, concede sempre il privilegio della copertina. Davide Frattesi, romano classe 1999, è sicuramente uno dei centrocampisti più interessanti e con più futuro dell’intero panorama italiano. Aveva fatto bene ad Ascoli, si era messo in mostra ad Empoli, aveva brillato al Monza. E dopo tanta Serie B ecco l’occasione con il Sassuolo in Serie A, che lo ha tenuto e ci ha creduto. Era arrivato in neroverde nell’operazione Roma-Defrel, ora è diventato titolare con Dionisi. In un centrocampo a due convince poco, se viene lasciato come mezz’ala libera di inserirsi può davvero fare strada. Intanto un gol alla Juve nella prima storica vittoria del Sassuolo allo Stadium. Mica male come biglietto da visita.

La partita di Frattesi in numeri contro la Juventus (dati Lega Serie A)

Minuti 72 Gol 1 Tiri in porta 1 Palloni giocati 30 Passaggi chiave 1 Passaggi completati 13 % Passaggi completati 68% Palloni giocati in avanti riusciti 6 Recuperi 1 Pressione ricevuta 66,12%

Voto 7…all’Atalanta da trasferta

La Dea si conferma implcabile fuori casa, dove finora ha raccolto 13 punti e dove nell’anno solare 2021 ha segnato 39 gol (nessuno ha fatto meglio in Serie A). I bergamaschi si sono sbarazzati agevolmente della Sampdoria, viaggiando alti ritimi sull’asse Za-Za, Zappacosta-Zapata. Il sigillo finale di Ilicic certifica il buono stato di forma dei Gasperini boys, ora attesi dal trittico pre-sosta Lazio-Manchester United-Cagliari.

Voto 6…a Udinese e Verona, classico punticino utile

1-1, tutti felici. O quasi, visto che l’Udinese non ha gradito il rigore concesso a Barak nel finale. Il Verona, in attesa di ospitare la Juventus, continua nel suo momento positivo. La squadra friulana infila il quarto pareggio di fila e si mantiene a distanza dalla zona retrocessione. Chi si accontenta, gode.

Voto 5…alla Fiorentina contro le big

Ko a Roma con la Roma, ko con l’Inter, ko con il Napoli, ko a Roma con la Lazio. E una vittoria di rigore ad inizio campionato con l’Atalanta. Il bilancio di quattro ko e una vittoria con le big del campionato possono tranquillamente spiegare perché la Fiorentina “big” non è ancora. La formazione di Italiano non riesce a sorprendere chi parte favorito e manca della personalità necessaria per imporsi in “campi pesanti”. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, arrivano gli impegni contro Spezia e Juventus prima della sosta: arriverà qualche sorpresa?

Voto 4…a un Bologna in protesta, ma troppo rinunciatario

Proteste furibonde per i due rigori concessi e per uno non assegnato per tocco di mani di Fabian Ruiz. Mihajlovic non ha tardato a polemizzare nel post partita. Va però sottolineato come il Bologna, andando oltre i meri episodi arbitrali, al Maradona non abbia mai impensierito gli azzurri e si sia arreso ancora prima di giocarsi la partita. Privo di Arnautovic e Soriano, con un atteggiamento rinunciatario e troppi giocatori difensivi in campo: pochino per portare via punti al Napoli.

Mihajlovic - Bologna-Lazio - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 3…al disastroso Romero, che condanna il Venezia

Preso per blindare la porta, per dare sicurezza a un reparto, per l’esperienza in categoria che né Lezzerini né Mäenpää hanno. L’errore in uscita e in pieno recupero contro la Salernitana rischia però di costare caro sia a Sergio Romero che al Venezia. Uno strafalcione che ha penalizzato i lagunari in uno scontro diretto che non doveva essere perso. Nel suo periodo allo United l’argentino ha giocato pochissimo e la “ruggine”, soprattutto nei primi periodi, si vede eccome.

Voto 2…alle genovesi, che annaspano

Sampdoria travolta dall’Atalanta, Genoa che conquista su rigore nel finale un punto a La Spezia. Male sia la squadra di D’Aversa che quella di Ballardini: il Grifone resta penultimo a quota sette punti, i blucerchiati rimangono poco più sopra a nove. Visto il livello di alcuni giocatori nella rosa di entrambe, è lecito attendersi molto di più dalla Genova del calcio. La Samp trova Torino e Bologna prima della sosta, il Genoa affronta Venezia e Empoli: se non arrivano punti i due tecnici rischiano di salutare anzitempo il campionato.

Voto 1…all’inizio di stagione del Cagliari, ultimo da solo in classifica

Fanalino di coda, con soli sei punti conquistati, 22 gol subiti e 10 punti persi da situazione di vantaggio. Un disastro? Sí, un disastro. L’inizio di stagione del Cagliari, di Semplici prima e di Mazzarri poi, è molto più spaventoso di un travestimento di Halloween. I sardi, flagellati dagli infortuni (perni come Godin, Strootman, Nandez hanno saltato giá diverse partite), non riescono ad uscire da questa pessima situazione. La buona notizia non c’è, la cattiva è che le prossime tre sono con Bologna, Atalanta e Sassuolo.

Voto 0…alla Juventus, che rischia di salutare i sogni Scudetto a ottobre

Non serve elencare i vari record negativi inanellati dalla squadra bianconera in questo inaspettato inizio di campionato. La sconfitta interna con il Sassuolo, arrivata in contropiede e in pieno recupero, manda la Juve a meno 13 (TREDICI) punti dalla vetta occupata da Milan e Napoli, ma anche a meno quattro dalla zona Champions. Distacchi già importanti dopo sole 10 giornate e che preoccupano a maggior ragione vista la fragilità di una squadra perennemente in difficoltà, impaurita, incerta. Allegri sembrava aver trovato una soluzione all’enigma, ma dopo un buon periodo la Juve è rimpiombata nelle sue insicurezze. Adesso Verona, Zenit e Fiorentina: un trittico che può trasformarsi in un incubo.

