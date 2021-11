11agiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10…al Milan, che vince a Roma e si conferma in corsa per lo Scudetto

anche il Verona di Tudor e l’Empoli di Andreazzoli, che hanno già conquistato 15 punti in questo campionato e che arrivano da due vittorie pesantissime (entrambe per 2-1) contro Juventus e Sassuolo, decidiamo di premiare il Milan di Pioli. Più per la personalità, il carattere e la forza che ha mostrato la squadra rossonera Premettendo che il 10 lo meriterebbero, che hanno già conquistato 15 punti in questo campionato e che arrivano da due vittorie pesantissime (entrambe per 2-1) contro Juventus e Sassuolo,. Più per la personalità, il carattere e la forza che ha mostrato la squadra rossonera per almeno 70 minuti all’Olimpico contro la Roma, a prescindere dai discussi episodi chiave . Il Milan esprime il suo gioco senza cali di pressione, non teme alcun rivale e sa di poter vincere ogni partita. Una mentalità acquisita nel tempo, anche grazie a Zlatan Ibrahimovic, che hanno le grandi squadre. La parola “Scudetto” non è più un tabù, ma un reale obiettivo.

Voto 9…a Dusan Vlahovic, top attaccante della nostra Serie A

Dusan Vlahovic , a meno uno dall’attuale zona Champions. La squadra di Italiano respira aria d’alta classifica anche e soprattutto grazie al suo fortissimo centravanti, già arrivato a quota otto reti. Sappiamo della rottura con Commisso e con la dirigenza viola, che sperava in un rinnovo di contratto, e non sappiamo cosa accadrà a gennaio. Resta un’unica certezza: Vlahovic è un top attaccante del nostro campionato e finchè la Viola potrà contare su di lui, sognare un piazzamento europeo sarà tutt’altro che impossibile. Un tornado serbo su malcapitato Spezia. segna tre reti al Franchi (una su rigore) e porta la Fiorentina a quota 18 punti , a meno uno dall’attuale zona Champions. La squadra di Italiano respira aria d’alta classifica anche e soprattutto grazie al suo fortissimo centravanti, già arrivato a quota otto reti. Sappiamo della rottura con Commisso e con la dirigenza viola, che sperava in un rinnovo di contratto, e non sappiamo cosa accadrà a gennaio. Resta un’unica certezza: Vlahovic è un top attaccante del nostro campionato e finchè la Viola potrà contare su di lui, sognare un piazzamento europeo sarà tutt’altro che impossibile.

Voto 8…ad Atalanta-Lazio, partita di un’intensità europea

Atalanta e Lazio si portano a casa un punto a testa, ma possono andare fiere della prestazione di sabato. I bergamaschi, anche in emergenza, stanno ritrovando fiducia e adrenalina, i biancocelesti iniziano ad immagazzinare i concetti di Sarri. Ne è uscito un confronto di alta caratura, bello da vedere e appassionante fino all’ultimo secondo. Insegnare calcio è sempre possibile. Ritmo, ripartenze, difese alte, pressing, passaggi di prima. Non sembrava nemmeno una partita di Serie A si portano a casa un punto a testa, ma possono andare fiere della prestazione di sabato. I bergamaschi, anche in emergenza, stanno ritrovando fiducia e adrenalina, i biancocelesti iniziano ad immagazzinare i concetti di Sarri. Ne è uscito un confronto di alta caratura, bello da vedere e appassionante fino all’ultimo secondo. Insegnare calcio è sempre possibile.

Voto 7…a Joaquin Correa, che si merita la fiducia di Inzaghi

Joaquin Correa era un po’ sparito dai radar nerazzurri, rallentato da alcuni problemi fisici e lontano dalla miglior condizione. Il suo mentore Inzaghi non si è perso d’animo, lo ha aspettato e lo ha rilanciato contro l’Udinese. Risultato? Lo ha voluto, cercato, preso e coccolato. Ora se lo gode. Dopo la doppietta iniziale con l’Hellas Verona,era un po’ sparito dai radar nerazzurri, rallentato da alcuni problemi fisici e lontano dalla miglior condizione. Il suo mentore Inzaghi non si è perso d’animo, lo ha aspettato e lo ha rilanciato contro l’Udinese. Risultato? Protagonista assoluto, due gol, 2-0, tre punti. Fiducia meritata, molto più che un’alternativa a Lautaro e Dzeko. E occhio, perché nella prossima c’è il derby.

Voto 6…al Venezia, che si prende un bel punto a Genova

Organizzato e sempre concentrato. Il bel Venezia di Zanetti esce indenne dalla trasferta del Ferraris e tiene dietro il Genoa in classifica. Uno 0-0 che sorride ai veneti , vicini anche al colpaccio nel finale (bravissimo due volte Sirigu). Una buona reazione all’imprevisto ko interno con la Salernitana, per questo Venezia che può giocarsi le sue carte di salvezza. Con entusiasmo, attenzione e un pizzico di follia, per i lagunari è possibile rimanere in Serie A.

Voto 5…a un Sassuolo un po’ troppo superficiale

Avanti nel primo tempo, ripreso e rimontato nel finale. Con un gol all’ultimo respiro di Zurkowski, proprio come Maxime Lopez aveva fatto allo Stadium con la Juventus solo quattro giorni prima. Il Sassuolo viene beffato dall’Empoli, ma deve recriminare per il suo atteggiamento nel secondo tempo. I neroverdi hanno giocato in modo superficiale, quasi lezioso, ben lontani dai loro standard. Un ko che brucia perché non dà continuità alla splendida vittoria di Torino. A Udine, prima della sosta, una immediata chance di riscossa.

Voto 4…alla classe arbitrale, decisamente peggiorata rispetto all’epoca pre VAR

È un concetto generale e generico, che non punta il dito verso nessun episodio in particolare. Ma abbiamo un problema e non riguarda la tecnologia (benedetta sempre sia), ma come la si usa. Non c’è uniformità di giudizio nelle decisioni, non si capisce quando il VAR debba davvero intervenire oppure no, pare esserci uno scarico di responsabilità totale da parte di alcuni arbitri verso chi vede la partita al monitor e può guardare il replay. L’arbitro non fa più l’arbitro e ha sempre il dubbio di sbagliare o di essere smascherato in un errore. Ne escono episodi controversi, casistiche differenti, perplessità dilaganti. Bisognerebbe che qualcuno ci mettesse la faccia, anche il lunedì, per fare chiarezza su alcune decisioni, che fanno discutere addirittura più che in epoca pre tecnologia.

Voto 3…a Kastanos e Adrien Silva, interventi folli che costano caro

Rossi evitabili quanto incontestabili. Prima Adrien Silva ha lasciato sabato in 10 la Sampdoria contro il già superiore Torino, condannandola a una sconfitta annunciata. Poi Kastanos domenica ha abbandonato la Salernitana contro il Napoli, con un intervento incomprensibile e violento. Espulsioni che pesano nei risultati e che tolgono alle due squadre pedine utili per le gare successive. A volte servirebbe meno imprudenza, soprattutto in situazioni delicate come quelle di liguri e campani.

Voto 2…allo Spezia di Thiago Motta, che ha già perso sette partite

26 gol subiti in 11 giornate, peggior difesa del campionato, stesa anche a Firenze da un sonoro 3-0 . Settima sconfitta stagionale per una squadra che non ha ancora metabolizzato l’addio di Italiano e che fatica a ragione come il suo tecnico italo-brasiliano. Il calendario ora diventa impervio: Torino, Atalanta, Bologna, Inter, Sassuolo e Roma. Come ne uscirà questo Spezia?

Riccardo Saponara in azione durante Fiorentina-Spezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Voto 1…alla Samp di D’Aversa, troppo brutta per essere vera

Un’altra sconfitta netta, un’altra partita giocata male, un’altra figuraccia. La Sampdoria annaspa nei bassifondi della classifica , travolta dalla grinta del Toro di Juric, lacerata da evidenti problemi in tutte le zone del campo. I leader storici, da Quagliarella ad Audero, fino a Ekdal, sembrano vivere la peggior stagione tra quelle recenti. Prima della sosta c’è il Bologna e se non dovessero arrivare tre punti, difficilmente D’Aversa proseguirebbe il suo percorso in blucerchiato. Urge molto più che una semplice scossa.

Voto 0…a una Juventus in picchiata, doppiata da Milan e Napoli

15 punti dopo 11 giornate, meno del doppio rispetto alle due in testa, Milan e Napoli. Ma non è la notizia peggiore. La Juventus, in ritiro punitivo fino all’impegno di Champions con lo Zenit , esce con le ossa fracassate dal Bentegodi, annichilita da un Hellas superiore in tutto sin dai primi minuti. Il Cholito Simeone si è tramutato in un sicario spietato sulle ambizioni di rimonta Scudetto dei bianconeri che, con questo tipo di gioco e questo tipo di prestazioni, faranno fatica a chiudere nei primi quattro posti della classifica. Allegri è in confusione, la squadra è insicura, il calendario dice Zenit, Fiorentina, Lazio, Chelsea, Atalanta. Panico e paura.

