12agiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10…al Cholito Simeone e al magic moment suo e del Verona

Nove gol in campionato, grazie all’anticipo secco su Rrhamani che ha momentaneamente gelato il Maradona. Giovanni Simeone si prende ancora la scena e basta un dato per raccontarne gli ultimi due mesi: da quando Tudor è diventato tecnico dell’Hellas, l’argentino è il miglior marcatore dei maggiori cinque campionati europei, meglio di Lewandowski, Salah, Benzema e David (per citare i capocannonieri dei vari tornei continentali). Il Verona, grazie ai suoi gol, si è rilanciato. Il lavoro del tecnico croato si è visto anche contro una squadra forte come il Napoli, bloccato sull’1-1 in una gara equilibrata. Il calendario dell'Hellas dice Empoli, Sampdoria, Cagliari, Venezia: quattro gare per capire dove può arrivare davvero la formazione veneta.

Voto 9…al Bologna di Mihajlovic, squadra da top-10

Altro successo pesante, dopo quello sul Cagliari. Un 1-2 a Genova firmato Svanberg e Arnautovic che lancia il Bologna al settimo posto, in coabitazione con Juventus e Fiorentina. La miglior partenza degli emiliani dal 2002/03, quando il tecnico era Francesco Guidolin e i gol li segnavano Beppe Signori e Julio Cruz. Il Bologna attuale è una squadra giovane, rampante, ambiziosa, ma anche con diversi elementi maturi e ormai consapevoli. Sicuramente l’obiettivo può essere quello di chiudere nella prima parte della classifica, in una top-10 sfuggita nelle ultime due stagioni.

Voto 8...al derby di Milano, intenso e ben giocato

Energia, ritmo, intensità, occasioni, vigore e...rigore. Non è mancato nulla al derby di Milano, ben giocato da due formazioni forti, che infatti occupano due delle prime tre posizioni in classifica. L’Inter ha giocato meglio il primo tempo, è andata in vantaggio con il penalty dell’ex Calhanoglu, è stata rimontata per via dell’autorete di De Vrij, ma poi ha creato tanto, sprecando anche un secondo rigore con Lautaro. Nel finale di partita, dopo i cambi, è venuto fuori il Milan, che ha avuto anche l’occasione per vincere la stracittadina milanese. Un 1-1 finale che non modifica minimamente gli obiettivi delle due squadre: il Milan vuole rimanere in alto il più a lungo possibile, l’Inter sa di avere il potenziale per rivincere lo Scudetto. Sarà una lotta serrata a distanza.

Voto 7...alla Lazio di Sarri, che sta carburando

Un 3-0 agile, facile e limpido contro la malcapitata Salernitana. La Lazio di Sarri migliora e prende forma pian piano. Intanto la classifica dice 21 punti, a meno uno dalla zona Champions e con due grandi partite contro Juventus e Napoli da giocare alla ripresa del campionato. Immobile, Pedro, Felipe Anderson, Milinkovic-Savic e finalmente anche Luis Alberto. La formazione biancoceleste ha qualità e si sta adattando passo dopo passo ai cambienti, tecnici, tattici e fisici, dettati dal cambio di guida in panchina. Mina vagante, da non sottovalutare per la corsa al quarto posto.

Voto 6...alla Juventus, che vince ma non convince (ancora)

Il guizzo di Cuadrado, con quel potente diagonale al 91’ da tre punti, risveglia la Juventus dal torpore e le consegna tre punti fondamentali per allontanare la depressione post filotto negativo. L’1-0 alla Fiorentina è arrivato dopo un’altra prestazione altalenante e non troppo convincente dei bianconeri, che non hanno ancora trovato un assetto affidabile. La squadra di Allegri ha ancora tanta strada da fare per ritrovarsi del tutto, ma intanto può gioire per un risultato che dà comunque morale. Dopo la sosta ci sono Lazio, Chelsea e Atalanta: o arriva una svolta o arriva un crollo, non si intravedono mezze misure.

Voto 5...al Sassuolo, che perde ancora

La vittoria sulla Juventus non ha portato effetti positivi. Prima il ko con l’Empoli, poi la sconfitta di Udine. L’esplosione di Frattesi (tre gol nelle ultime quattro) non consola Dionisi, visto che i neroverdi anche contro l’Udinese hanno concesso e subito troppo. Questo Sassuolo è ancora una squadra ibrida, che sta faticando nel completare la metamorfosi del post De Zerbi. Tra due settimane al Mapei Stadium arriva il Cagliari e non può essere contemplata una nuova debacle.

Voto 4...al Torino, brutto passo falso a La Spezia

Totalmente inaspettato, dopo le vittorie con Sampdoria e Genoa, e le buone prestazioni con Milan, Napoli e Juventus. Invece il Torino incappa in un sabato storto, viene trafitto dal fendente di Sala al Picco e perde contro lo Spezia, senza nemmeno andare a segno. Juric non può ritenersi soddisfatto, visto che la sua squadra, dopo aver raccolto probabilmente meno del dovuto nella prima parte di campionato, ora rischia di non trovare mai il ritmo giusto necessario a raggiungere la metà alta della classifica. I granata sono cresciuti, sono migliorati rispetto alla passata stagione, ma non sono ancora pronti a fare il definitivo salto in avanti.

Voto 3...a Mazzarri, che non ha cambiato le sorti del Cagliari

A volte il cambio in panchina porta una scossa positiva, altre non incide particolarmente sull’andamento di una squadra. Nel caso di Walter Mazzarri rischia addirittura di essere deleterio. Non è mai nemmeno nato il matrimonio tra il tecnico toscano e la piazza sarda, tanto che la sua posizione rimane in bilico. Il Cagliari si affaccia alla terza sosta del campionato in ultima posizione, con soli sei punti conquistati in 12 giornate. E nonostante contro l’Atalanta si sia giocato le sue chances, ha collezionato la sconfitta numero otto della stagione. Davvero troppe per guardare al futuro con ottimismo.

Voto 2...alla Roma di Mourinho, in evidente difficoltà

Una sola vittoria (ottenuta contro il fanalino di coda Cagliari) nelle ultime sette gare giocate in tutte le competizoni. La Roma di Mourinho esce con le ossa rotte dal Penzo di Venezia e non a causa della tipica umidità autunnale della laguna veneta. Un ko, subito dopo essere andata in vantaggio 2-1 appena prima dell’intervallo, che disintegra ogni tipo di certezza sull’attuale e reale valore della squadra giallorossa. In questo momento la Roma sta vivendo una fase di assoluta difficoltà, è vulnerabile, tradita dagli episodi (il rigore concesso al Venezia rimane di difficile comprensione) e inizia ad essere criticata dai suoi stessi tifosi. L’entusiasmo estivo è già un lontano ricordo: un po’ prestino, visto che non siamo ancora a Natale.

Voto 1...al Genoa, che pareggia e cambia ancora guida tecnica

Via Ballardini, dentro Shevchenko. Se la scommessa ucraina della nuova dirigenza del Grifone stuzzica da un lato, dall’altro bisogna osservare la pessima prima parte di stagione disputata dal Genoa di Ballardini, che anche contro l’Empoli ha nel complesso deluso. Nove punti, 24 gol subiti, una vittoria che manca addirittura da metà settembre. Urgeva un cambio di rotta e la prima scarica di adrenalina è arrivata con il nome del nuovo allenatore. Sheva è carico, ma deve essere consapevole di aver tantissimo lavoro da fare.

Voto 0...alla Sampdoria, vera delusione di questo inizio di stagione

Ecco un’altra panchina che traballa. Non porta benefici il ritiro alla Sampdoria, che viene battuta in casa dal Bologna e colleziona la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate. I blucerchiati sono in piena zona retrocessione, hanno smarrito la vena realizzativa dei loro attaccanti e si ritrovano frastornati, considerate le aspettative iniziali dopo l’ottimo campionato 2020/21. Dopo la sosta ci sono Salerntana, Verona, Fiorentina, Lazio e derby: vedremo sei i liguri inizieranno questo tour de force cruciale con D’Aversa in panchina o con un suo (probabile) sostituto.

