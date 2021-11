13agiornata di Serie A. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio . Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la

Voto 10…all’Inter, che batte il Napoli e si porta a meno 4 dalla vetta

Tre punti pesanti, voluti, meritati, di quelli che indirizzano i campionati. L’Inter vince il suo primo scontro diretto stagionale e lo fa in un turno favorevole: oltre a recuperare tre punti sul Napoli, piegato 3-2 a San Siro, accorcia anche sul Milan, sconfitto a Firenze. La squadra di Inzaghi sembra essere la più forte, la più completa, la più consapevole. E se Lautaro e Correa trovano feeling albiceleste, le cose diventano ancora più facili. Ora i punti di distacco dalla vetta sono solo quattro e il calendario vede Venezia e Spezia nelle prossime due giornate: la striscia positiva si può allungare.

Voto 9…alla favola Felix Afena-Gyan, intuizione di Mourinho

18 anni, dal Ghana, buttato nella mischia della ripresa e assoluto match-winner al Ferraris contro il Genoa. Con una super doppietta Felix Afena-Gyan risolleva la Roma di José Mourinho, che ripaga l’intuizione regalando al giovane attaccante il famoso paio di scarpe promesso in caso di gol . Una mossa azzeccata e una risorsa in più per i giallorossi. Felix, che aveva già sorpreso con la Primavera capitolina, ora dovrà stare attento a gestire l’ondata emozionale e la pressione mediatica alle quali verrà sottoposto. Per adesso parliamo di “favola”, vedremo se si trasformerà in una bella storia.

Voto 8…alle venete scatenate: Verona e Venezia da urlo

Da inizio ottobre in avanti l’Hellas ha conquistato 14 punti in sette partite di Serie A, solo il Milan (16) ha fatto meglio nel periodo. Il Venezia ha invece registrato la sua miglior partenza nel massimo campionato addirittura dal 1941/42. I successi su Empoli, nel posticipo del lunedì, e Bologna, grazie alla firma di Okereke, portano in auge le due venete, molto diverse nel modo di giocare e nelle ambizioni, ma egualmente organizzate, brillanti, frizzanti. Due squadre difficili da affrontare per chiunque.

Voto 7…alla Juventus del rigorista Bonucci

Una vittoria importante, che da seguito a quella contro la Fiorentina prima della sosta, che arriva in una giornata dove alcune dirette concorrenti per la zona Champions perdono punti e che regola una rivale agguerrita come la Lazio di Sarri. Una Juventus concentrata, determinata, compatta e di ripartenza, che ha concesso pochissimo ai capitolini e che ha colpito due volte grazie ai rigori trasformati da Leonardo Bonucci. Il vice-Dybala dal dischetto è lui, mentre in Nazionale si candida come principale alternativa all’abdicante Jorginho. Qualche rimpianto “svizzero” rimane.

Voto 6…al Cagliari, che lancia qualche segnale con Keita e Joao Pedro

La super rovesciata di Keita Baldé, il rigore di Joao Pedro. Il Cagliari di Mazzarri raccoglie un punto utile al Mapei Stadium contro il Sassuolo, rimontando due volte al vantaggio neroverde. Voglia, carattere e capacità di reagire di una squadra che ha risorse ben più ambiziose di quelle viste fin qui, a partire proprio dalla coppia d’attacco. In classifica la formazione sarda ha agganciato la Salernitana a quota sette punti: ora sfiderà proprio i campani per relegarli all’ultimo posto solitario.

Voto 5…al Bologna, che si ferma sempre sul più bello

Il salto di qualità che pare sempre lì, pronto, in procinto, a un passo, ma che alla fine non arriva mai. Il Bologna perde in casa contro l’ottimo Venezia, ma ha diversi motivi di recreminazione per non essere soddisfatto del risultato del Dall’Ara. La classifica rimane ottima, la crescita di alcuni giocatori rossoblù evidente, ma se il Bologna vorrà togliersi di dosso l’etichetta di squadra media, dovrà imparare a vincere proprio questo tipo di partite. Mihajlovic sbuffa e stavolta ne ha ben donde.

Voto 4…al rendimento in trasferta dell’Udinese

Ko a Torino, dopo il ko di Milano contro l’Inter, il pareggio di Bergamo all’ultimo, il 3-3 sudato di Genova contro la Samp, la sconfitta di Roma. Due punti sui 15 possibili nelle ultime cinque trasferte, per un’Udinese che fuori casa si espone e concede sempre troppo agli avversari. Se non fosse stato per le parate nel finale di Milinkovic-Savic, magari i friulani avrebbero anche raccogliere un punto in casa dei granata, ma quanto visto prima non può lasciare tranquillo Gotti. In trasferta l’Udinese è una squadra di ben altro livello rispetto a quella che spesso si esalta alla Dacia Arena.

Voto 3…alle parole di Sarri sui "rigorini", fuori luogo

"Sul rigore di Morata l’arbitro è lì a due metri. Non è un errore clamoroso da Var. È quello che Gasperini chiama il rigorino che viene dato solo in Italia. Hanno vinto da Juve. Rigorino per il vantaggio e fase difensiva bassa solida e contropiede. È il modo in cui negli ultimi anni hanno vinto partite e campionati. Dei tifosi della Juve non mi interessa niente, io alla Juve ho lavorato, non è che sono juventino”. Tralasciando le frasi dedicate ai tifosi della Juventus ed entrando nel merito, si possono considerare fuori luogo le parole post partita di Maurizio Sarri. Se non altro perché i "rigorini" a detta della classe arbitrale e della critica sportiva sono da considerarsi evidenti entrambi. E la sua Lazio, all'Olimpico, é riuscita ad effettuare un solo tiro in porta in 90 minuti. A volte servirebbe piú luciditá di analisi.

Voto 2…allo Spezia, travolto dai propri errori a Bergamo

Cinque sberle dalla Dea, senza particolari opposizioni, trafitto dai continui inserimenti di Pasalic e Zapata. Lo Spezia di Thiago Motta crolla a Bergamo e esce dal Gewiss Stadium con una cinquina non certo utile a tenere alto il morale. Unica nota positiva? Il ritorno al gol di Nzola, che per le speranze di salvezza dei liguri rimane fondamentale. Il calendario dice: Bologna, Inter, Sassuolo, Roma. Not so easy.

Voto 1…ai disastri di Tatarusanu e Hernandez, che costano caro al Milan

Ampi meriti alla splendida Fiorentina di Italiano e Vlahovic (voto 8 a entrambi), ma al tempo stesso pesanti responsabilità agli errori individuali, che hanno penalizzato fortemente la prestazione del Milan a Firenze. I rossoneri hanno sprecato diverse occasioni, hanno regalato due gol con gli errori madornali di Tatarusanu ed Hernandez, e non sono riusciti a rimontare una Viola incredula per i tanti regali scartati. Una debacle, quella rossonera, che pesa e che toglie qualche certezza a una squadra apparsa improvvisamente vulnerabile, che deve subito recuperare i suoi pilastri Maignan e Tomori. Nulla è compromesso, ma qualche piccolo campanello d’allarme è arrivato.

Voto 0…alla Salernitana, che non ha ancora un’identità

Non è certo cambiata la musica con l’arrivo di Colantuono. La Salernitana perde ancora, in casa, contro una diretta concorrente per la salvezza, e ritorna all’ultimo posto del campionato alla pari del Cagliari. Una squadra priva di identità, con poco mordente, che ha subito 28 gol e ne ha segnati solo 10, che non riesce a sfruttare le doti di Simy e Ribery, che pare già diretta ad un’inevitabile retrocessione.

